A Napoli si apre una voragine su via Cavallino al Rione Alto Si apre il manto stradale su via Bernardo Cavallino, al Rione Alto di Napoli. Borrelli: “Per fortuna si è evitata la tragedia”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La voragine su via Cavallino. Foto / Francesco Emilio Borrelli

Crolla il manto stradale su via Bernardo Cavallino al Rione Alto di Napoli: un'automobile parcheggiata in strada è stata parzialmente inghiottita, fortunatamente senza sprofondare di sotto. Non si registrano feriti, ma solo tanta paura. Diversi cittadini hanno fotografato il tutto, segnalandolo alle autorità ed al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Le cause dello sprofondamento del manto stradale sarebbero le forti piogge cadute tra sabato e domenica scorsi, ma le immagini diffuse in queste ore hanno fatto rapidamente il giro della Rete.

"Abbiamo chiesto al Comune se siano stati già avviati i lavori di manutenzione e di ripristino del manto stradale", ha spiegato Francesco Emilio Borrelli, "chiedendo di accelerare i tempi. Purtroppo gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e la quasi assenza di manutenzione", ha proseguito il neo-eletto deputatato, "ci fa trovare impreparati sia nelle problematiche ordinarie e che in caso di emergenza maltempo. Spesso tali incidenti hanno provocato grossi danni anche a persone, questa volta si è evitata la tragedia per fortuna", ha concluso il consigliere regionale del Sole Che Ride. Non si sono registrati feriti nella vicenda, ma solo tanto spavento oltre ai danni riportati dall'automobile.