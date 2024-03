A Napoli scoperte oltre 280mila paia di infradito per bambini prodotte con materiali tossici Oltre 280mila paia di infradito per bambini prodotti con sostanze tossiche sequestrate dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alcune delle infradito sequestrate

Oltre 280mila paia di infradito per bambini sono state sequestrate all'interno del Porto di Napoli dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dalle indagini, infatti, è emerso che il carico fosse particolarmente sospetto a causa della composizione chimica delle calzature. Grazie alle analisi ad alta tecnologia moderna dei tecnici del Laboratorio Chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli, è stata infatti rilevata la presenza all'interno della merce di flatati.

Si tratta di una sostanza chimica che viene aggiunta alle materie plastiche per migliorane la flessibilità e la modellabilità. Ma è anche una sostanza che può causare gravi danni per la salute: sono infatti in grado non solo di inibire la maturazione degli spermatozoi a causa della loro azione tossica, ma sono noti per essere anche interferenti endocrini di cui è stato provato il legame con obesità, insulinoresistenza, asma e disturbo da deficit di attenzione, iperattività. In caso di esposizione ai flatati in stato di gravidanza, è stata correlata una minore crescita della sostanza grigia nel feto. Già dal 1999 è stata bandita la produzione di prodotti con una concentrazione maggiore dello 0,1% di ftalati. Di conseguenza, tutto il carico è stato sequestrato. Si tratta di prodotti che, venduti al consumatore, avrebbero generato oltre 2 milioni di euro di guadagni. I rappresentanti legali delle società importatrici sono stati denunciati e rischiano ora l'arresto fino a 3 mesi ed una multa fino a 150mila euro

Alcune delle infradito sequestrate dagli agenti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli a Napoli