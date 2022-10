A Napoli saranno pulite le caditoie in tutti i quartieri per evitare allagamenti: date e strade Il calendario con gli interventi di pulizia e disostruzione delle caditoie per ogni Municipalità con i giorni e le strade.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono lunedì i lavori per pulire e disostruire tutte le caditoie di Napoli, per scongiurare strade allagate con le piogge invernali. I lavori sono affidati all'Abc, l'azienda speciale dell'acquedotto di Napoli. Ci saranno interventi straordinari di pulizia del sistema rete di drenaggio delle acque meteoriche-caditoie stradali in ogni Municipalità. Il lavoro sarà completato entro un mese e si aggiunge all’ordinaria manutenzione già programmata.

A Napoli 100mila caditoie

“La rete fognaria di Napoli ha oltre 100mila caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche, sulle quali è necessario intervenire periodicamente – spiegano dalla Direzione di via Argine 929 – Il primo degli interventi è previsto il giorno 4 novembre dalle ore mattutine in via G. Pascoli e in via del Fosso e a seguire come da calendario. Saranno eseguiti ulteriori interventi straordinari di bonifica concentrandoli nelle aree della città con più alto rischio di allagamento in vista dei prossimi mesi invernali, onde ridurre al minimo i disagi per i cittadini e fare fronte ai sempre più frequenti eventi meteorologici estremi.

Con questi interventi l’attività di ABC non si limiterà alla semplice disostruzione delle griglie superficiali (operazioni per la quali ci si avvarrà anche della collaborazione della azienda ASIA) – spiegano dalla Direzione Tecnica – ma si estenderà anche allo spurgo ed alla disostruzione dei pozzetti di raccordo tra caditoia e condotta fognaria – aumentando in tal modo la massima efficienza della rete fognaria per raccogliere e convogliare le maggiori quantità d’acqua che si riverserà sulle strade cittadine. Si tratta di un’attività complessa, effettuata da personale specializzato con l’ausilio di mezzi opportunamente attrezzati, che comprende anche verifiche di funzionalità dell’impianto ed interventi, dove necessario, di ricostruzione.

Calendario degli interventi suddivisi per Municipalità

Di seguito il programma relativo degli interventi a partire da lunedì 31 ottobre nel territorio di competenza delle dieci Municipalità:

I Municipalità

4 Novembre: Via G. Pascoli (dal civ 71 al civ 41) e Via del Fosso;

10 Novembre: Via Francesco Petrarca (dal civ. 1 al civ. 51);

16 Novembre: Via Arco Mirelli;

23 Novembre: Via Crispi e Via Andrea D’isernia;

28 Novembre: Via Pontano e Via Calabritto.

II Municipalità

3 novembre: Via Luigi Palmieri;

9 novembre: Via Giuseppe Marotta;

16 novembre: Via De Falco;

18 novembre: Via Guglielmo Melisurgo;

23 novembre: Via Ernesto Capocci/Borgo Orefici;

25 novembre: Vico Dei Costanzi/ Vico Spezzaria Vecchia.

III Municipalità

2 novembre: Via Ponti Rossi (dal civ. 7 al civ 64);

8 novembre: Via Ponti Rossi (dal civ 64 al civ 86);

10 novembre: Via Pier delle Vigne (I tratto);

15 novembre: Via Ponti Rossi (dal civ 86 al civ 139);

17 novembre: Via Pier delle Vigne (in completamento);

22 novembre: Via Ponti Rossi (dal civ 139 al civ 178);

24 novembre: Piazza Gian Vincenzo Gravina;

28 novembre: via Ponti Rossi (dal civ 178 al civ 9 ang. Nicola Nicolini);

30 novembre: Via Veterinaria angolo Vico Paradisiello.

IV Municipalità

31 ottobre: Via nuova Poggioreale (dal civ 2 al civ 42);

4 novembre: Centro Direzionale (viale umberto terracini );

7 novembre: Via nuova Poggioreale (dal civ 42 al civ 160);

9 novembre: Via S Attanasio;

14 novembre: Via nuova Poggioreale (dal civ 160 al civ 63);

16 novembre: Centro Direzionale (viale della costituzione);

21 novembre: via Nuova Poggioreale (dal civ 63 al civ 110);

23 novembre: Centro Direzionale (via pietro calamandrei).

V Municipalità

31 Ottobre: Via Pigna (dal civ 202 ad inizio case puntellate);

7 novembre: Via Pigna (da civ 221 al civ 157);

9 novembre: Via Tino Di Camaino;

14 novembre: Via Pigna (dal civ 157 al civ 121);

21 novembre: Via Pigna (dal civ 121 al civ 76);

25 novembre: Via Conte della Cerra.

VI Municipalità

3 novembre: Viale 2 giugno;

10 novembre: Via Vietri;

17 novembre: Via Amalfi;

24 novembre: Via Ravello;

29 novembre: Via Positano.

VII Municipalità

2 novembre: Via Miano (dal civ 44 al civ 148);

8 novembre: Via Miano (dal civ 148 al civ 302);

11 novembre: Via Rosa dei Venti;

15 novembre: Via Quattro Aprile;

18 novembre: Via del Cimitero;

22 novembre: Via Paolo de Meis;

25 novembre: Via Don L. Guanella;

28 novembre: Via del Ponte;

30 novembre: Via Cupa Grande.

VIII Municipalità

31 ottobre: tratto di strada Via S. M. Cubito (dal civ 482 al civ 547);

4 novembre: Via Luigi Compagnone;

7 novembre: Tratto di strada via Toscanella 235 (altezza 28^ circolo scolastico);

11 novembre: Corso Chiaiano;

14 novembre: via Comunale Margherita (cimitero di Chiaiano);

21 novembre: Via Toscanella Rione 25/80;

29 novembre: Via Aldo Cocchia.

IX Municipalità

3 novembre: Via Pisani (altezza scuola troisi)/Sottopasso Via A. Pio;

8 novembre: Viale Traiano (da angolo via Giustiniano al civ 41);

15 novembre: Viale Traiano (dal civ 41 al civ 75);

17 novembre: Via Botticelli;

22 novembre: Viale Traiano (da civ 75 al civ 122);

29 novembre: Viale Traiano (dal civ 122 al civ 240).

X Municipalità

2 novembre: Via di Pozzuoli;

11 novembre: Via Amedeo Maiuri;

18 novembre: Via Salvatore Ferrara;

24 novembre: Via Consalvo;

30 novembre: Via M. da Caravaggio (dal civ 20 al civ 94).

Il link per conoscere la data e il luogo della pulizia delle caditoie