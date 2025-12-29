napoli
video suggerito
video suggerito

A Napoli reati in calo del 4.55%: nel 2025 diminuiti omicidi, furti, rapine ed estorsioni

Nei primi 11 mesi del 2025 si registra un calo del numero di reati rispetto allo stesso periodo del 2024; i dati presentati dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Nico Falco
5 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

I reati commessi nell'area metropolitana di Napoli fanno registrare un calo del 4.55% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I dati, non ancora consolidati e relativi ai primi 11 mesi del 2025, emergono dal bilancio di fine anno fatto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, che sottolinea che i numeri "sono frutto di una collaborazione istituzionale". "Abbiamo certamente il caso eclatante che spesso ci dà uno scossone, e lì dobbiamo essere ancora più presenti – puntualizza il prefetto di Napoli – però la direzione di marcia è quella giusta. C'è bisogno anche di un'azione da parte di tutti sul piano sociale, sul piano educativo, sul piano della testimonianza".

A Napoli in calo omicidi, in aumento misure antimafia

Tra i reati che hanno fatto registrare il segno negativo, ci sono gli omicidi volontari (-9,38%), le estorsioni (-12,4%), le rapine (-5,31%) e i furti (-2.78%). Sono, invece, in aumento le misure di prevenzione antimafia: 272 al fronte delle 235 del 2024, di cui 136 interdittive, 106 procedure partecipative ex art. 92 comma 2-bis, 30 misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis. Complessivamente l'aumento è quantificato nella percentuale del 15%.

La devianza giovanile

Il tema della devianza giovanile e minorile resta un tema trasversale, collegato anche all'utilizzo delle armi. Su questo fronte i provvedimenti prefettizi sono stati 300 (divieto di detenzione armi, munizioni ed esplodenti denunciati) e sono stati 46 i rigetti di istanze di rilascio di licenza di porto d'armi per difesa personale (+50% rispetto al 2024).

Leggi anche
Reagisce alla rapina, ristoratore ferito a colpi di pistola in centro a Napoli

"Abbiamo certamente il caso eclatante che spesso ci da' uno scossone e li' dobbiamo essere ancora piu' presenti, certamente, – puntualizza il prefetto – pero' la direzione di marcia e' quella giusta. C'e' bisogno anche di un'azione da parte di tutti sul piano sociale, sul piano educativo, sul piano della testimonianza".

Attualità
5 CONDIVISIONI
Immagine
Consiglio regionale Campania, esordio con spaccatura nella maggioranza Fico
Fico: "Ritiro la querela della Regione a Report". Ranucci: "Ha fatto bene, il giornalismo richiede sempre confronto"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views