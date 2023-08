A Napoli per l’estate 2023 alberghi aumenti del 20,8%: la classifica di Assoutenti Napoli al nono posto nei rincari delle strutture ricettive in Italia: la classifica di Assoutenti.

A cura di Redazione Napoli

Che i prezzi dell'estate 2023 siano schizzati in alto in tutt'Italia è cosa nota. Alberghi, case vacanza, bed and breakfast ma anche la puntata "mordi e fuggi" di un giorno costa molto più dell'anno scorso. Inflazione e in alcuni casi speculazione , sono i due motivi.

L'associazione dei consumatori Assoutenti, sulla base dei dati odierni sull’inflazione, ha stilato una vera e propria classifica del caro-alberghi in Italia. Maglia nera per Roma, città italiana che a luglio registra i rincari più alti d’Italia per le strutture ricettive. Andamento analogo a Genova, +31%, mentre Venezia col +24,7% si piazza in terza posizione seguita da Milano col 24,6%. Napoli è nella top ten degli aumenti, al nono posto col 20,8% di rincari. Aumenti superiori al 20% anche a Varese (24,3%), Firenze (22,3%), Arezzo (21,7%), Bologna (21,2%), , Lucca (20,7%), Grosseto (20,4%).

Questa l'analisi di Assoutenti: