A Napoli nuova tassa sui morti: 120 euro sulle cremazioni non effettuate nel cimitero di Poggioreale Il trasporto delle urne dai crematori di altri comuni a Napoli non sarà più gratis: nuova tassa da 120 euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Nuova tassa sui morti a Napoli. Chi sceglie la cremazione ma non la esegue nell'impianto di Santa Maria del Pianto di Poggioreale per poi riportare l'urna con le ceneri in città, dovrà pagare da oggi 120 euro. Un costo dal quale finora tutti i cittadini erano esentati, in quanto il trasporto era gratuito, da quando nel 2019 è stato istituito il nuovo tariffario per le operazioni cimiteriali, poi aggiornato nel 2022 secondo i dati Istat.

Il trasporto delle urne dai crematori di altri comuni non è più gratis

Il nuovo balzello è stato introdotto con la delibera 243 del 29 maggio 2025 della giunta Manfredi, e prevede, appunto, la "modifica della tabella tariffe cimiteriali inserita nella delibera di Giunta comunale n. 136 del 31.03.2019 relativamente alla elencazione "altri diritti" eliminando la prevista gratuità nell'ipotesi di "uscita salma/resto mortale ad altro comune se la salma /resto mortale deve essere cremata e le relative ceneri rientrano nel territorio napoletano", come si legge nel documento.

La nuova tassa, è bene precisare, riguarda i familiari dei defunti che scelgono di cremare le salme in un forno crematorio all'esterno di Napoli. Che non sia, cioè, quello del Cimitero di Poggioreale entrato un funzione a febbraio 2019. Se, invece, si effettua la cremazione nel cimitero di Napoli, la tassa non è richiesta. Il nuovo obolo, nello specifico, riguarda la voce "Uscita salma/resto mortale/urna cineraria da fuori comune (ex art. 19 co. 3 D.P.R. n. 285/90)". Un servizio che finora, appunto, era gratis, e da oggi, invece, costerà alle famiglie 120 euro.

Il Comune: "Siamo in pre-dissesto"

Ma perché il Municipio partenopeo ha voluto inserire questa nuova tassa? In realtà, proprio perché da 6 anni è operativo a Napoli un impianto di cremazione locale, secondo il Comune, "non sussistono disagi per l'utenza", che può servirsi del forno crematorio locale, senza dover andare in altri comuni. Inoltre, viene precisato anche che il Comune di Napoli è ancora "in stato di riequilibrio finanziario", essendo un ente in pre-dissesto. Per cui, "la prevista gratuità" può "determinare minori entrate per l'Ente".

Chi può avere il trasporto funebre gratuito

Ma ci sono anche motivi di carattere normativo, che in questi anni sono subentrati. "La Legge 26 del 2001 ha fortemente limitato il trasporto funebre gratuito – scrive il Comune – ai soli casi di disinteresse da parte dei famigliari del de cuis, stato di indigenza o

bisogno da parte del de cuius, abrogando di fatto le rispettive disposizioni del DPR 285/90 sulla gratuità del trasporto funebre fatte salve le tre fattispecie appena elencate".