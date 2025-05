video suggerito

A Napoli manifestazione sotto al Comune con bandiere della Palestina in sostegno di Nives Monda Circa mille persone hanno manifestato in sostegno della ristoratrice Nives Monda dopo le polemiche con due turisti israeliani. In piazza bandiere della Palestina. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Luca Leva

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il presidio per Nives Monda fuori Palazzo San Giacomo a Napoli

Un migliaio di persone, pacifiche ma arrabbiate, hanno riempito nel pomeriggio piazza Municipio a Napoli, rispondendo alla chiamata per un presidio in solidarietà in sostegno della Taverna a Santa Chiara. La titolare, Nives Monda è stata coinvolta, suo malgrado, in una polemica nata a causa di una discussione con due turisti israeliani al termine di un pranzo in taverna. Un video, girato dalla turista nella fase finale della discussione, e poi messo in rete, ha dato il via nel pomeriggio di sabato a una vera e propria shitstorm contro l'attività e la sua titolare.

"Un vero incubo – ha dichiarato Nives Monda presente in piazza – da sabato la mia vita è cambiata la, così come quella delle persone che mi stanno accanto. Essere oggetto di una campagna di odio di questa portata è pesantissimo ma fortunatamente è arrivata anche tanta solidarietà".

Tanti attivisti ma, soprattutto, tanti cittadini che hanno mal digerito il sostegno alla coppia israeliana espressa immediatamente attraverso l'assessora al turismo Teresa Armato che ha subito incontrato la coppia per esprimere solidarietà e ribadire che Napoli è una città accogliente. In una nota, dopo le polemiche suscitate dal gesto, è stata la stessa assessora a spiegare che "questa scelta non ha niente a che fare con la mia posizione politica di totale presa di distanza dall’orrore di Gaza e ed a favore del principio di due popoli e due Stati".

Leggi anche La versione della turista israeliana Gili Moses sulla lite alla Taverna di Santa Chiara a Napoli

La piazza riunitasi sotto Palazzo San Giacomo non sembra aver dimenticato quanto avvenuto. "Vergogna, vergogna" e "dimissioni, dimissioni" sono state le frasi più pronunciate.

Bandiere della Palestina, uno striscione dell'Anpi e anche diverse bandiere della pace hanno fatto capolino nel giro di mezz'ora. Tanti gli interventi al megafono per ribadire che essere contro il massacro che si sta consumando a Gaza non può e non deve comportare un'accusa di antisemitismo. Concetto ribadito ieri anche dall'ex Presidente della Camera Laura Boldrini che è arrivata da Roma in Taverna per dare solidarietà a Nives Monda.