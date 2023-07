A Napoli ancora pochi bagni pubblici. Arriva il primo WC privato a pagamento: è ai Decumani Il locale offre servizi igienici a pagamento, assicurando pulizia e comfort. Si trova in via Atri, ai Decumani.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al centro storico di Napoli apre il primo WC Shop privato della città. "Se ti scappa…" recita il cartello ai Decumani, una delle strade più frequentate dai turisti, grazie alle rinomate pizzerie, ai locali caratteristici, ai musei e alla vicinanza di via San Gregorio Armeno. Il Wc Shop è in via Atri 32, all'angolo con via dei Tribunali, ed ha subito suscitato la curiosità di tante persone. A Napoli il problema della penuria di toilets pubbliche è antico e spesso turisti e cittadini che hanno bisogno dei servizi igienici, sono costretti a bar e ristoranti per poter usare i loro wc. Il Comune negli ultimi anni è intervenuto per migliorare il servizio, ripristinando ad esempio i bagni pubblici di piazza Trieste e Trento.

Ma nel cuore del centro storico un servizio del genere mancava. Da qui, probabilmente, l'idea degli imprenditori Mario e Vincenzo Pesce, di aprire un WC shop per offrire un servizio utili a cittadini e visitatori. "Qui ogni dettaglio è curato con amore – recita un'insegna all'ingresso – perché Napoli è un'esperienza che si vive con intensità". Il singolare locale è stato inaugurato mercoledì 5 luglio 2023.

Al taglio del nastro è stato invitato anche il consigliere comunale Luigi Carbone, presidente della commissione Attività Produttive, che ha poi commentato: "Non mi era mai capitato di ricevere l’invito all’inaugurazione di un bagno – scrive – eppure sono andato con piacere e curiosità a vedere il primo wc shop aperto a Napoli, nato dall’idea di Vincenzo Pesce e suo figlio Mario, amici in Comune del grande consigliere Fulvio Frezza. Napoletani e turisti, se vi scappa…a via Atri 32″.

Il Wc Shop è presente anche all'estero. I servizi all'interno sono a pagamento, ma vi si trova ogni comfort. Assicurata la massima igiene, locali provvisti di impianto climatizzato e eleganti rifiniture. All'interno ci sono 5 wc con tutti gli accessori e si possono richiedere anche prodotti specifici.