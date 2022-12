A Napoli la sfilata dei Babbi Natale in moto attraversa la città Motoraduno a tema a Napoli: centinaia di appassionati si sono riuniti per raggiungere il Motorshow a Castel Volturno vestiti da Babbo Natale.

A cura di Nico Falco

In centinaia di sono dati appuntamento per questa mattina davanti alla Curva B dello stadio Maradona. Partenza fissata alle ore 9, rigoroso dress code: tutti vestiti da Babbo Natale. L'insolito raduno, sicuramente di grande effetto scenico, è stato organizzato da motociclisti e va in scena a Napoli oggi, domenica 18 dicembre. Il percorso prevede la partenza da Fuorigrotta per poi raggiungere via Marina e il Ponte della Maddalena, con passaggio lungo il lungomare, dove la parata si disperderà e i partecipanti si rivedranno all'Hype di Castel Volturno, per il Motorshow.

A Napoli la parata dei Babbi Natale in moto

La parata "Babbi in moto 2022 – Motorshow edition", spiegano gli organizzatori nei post che in questi giorni si sono succeduti sui siti Internet di settore e sui gruppi social di appassionati, nasce "dall'esigenza di portare anche qui al Sud un grande evento realizzato da motociclisti per motociclisti". "L'evento – specificano ancora – sarà, come tutti gli anni, a sostegno di 2 fondazioni che operano nel campo della beneficenza: Friends&Biker for Africa e Associazione Vittime della strada".

Il Motorshow si svolge su in uno spazio di 10mila metri quadrati, diviso tra le aree moto (dove verranno esposte le moto di tutti i partecipanti, divise per categoria), stand (con brand di moto, abbigliamento e accessori), food, entertainment e quella per l'estrazione finale di una motocicletta. Per accedere è previsto un ticket di ingresso di 15 euro e dà diritto a partecipare all'estrazione; per i partecipanti alla parata è previsto il ridotto a 10 euro (menu food completo ed estrazione).