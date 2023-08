A Napoli la pizza rosa dedicata a Barbie: l’ha inventata Gino Sorbillo A Napoli, arriva la pizza rosa dedicata a Barbie: l’invenzione di Gino Sorbillo, storico pizzaiolo napoletano. Il rosa realizzato con ricotta di bufala e salsa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Napoli nasce la pizza dedicata a Barbie, il successo cinematografico del momento. E l'idea è venuta a Gino Sorbillo, storico pizzaiolo napoletano, che ne ha creata una "rosa" dedicata proprio alla bambola diventata fenomeno mondiale anche sul grande schermo. Dopo l'uscita del film della regista Greta Gerwig, con Margot Robbie nel ruolo della Barbie della Mattel, il rosa è diventato il colore del momento, e non poteva mancare sulla pizza dedicata proprio al film.

La preparazione è grossomodo simile alle pizze tradizionali, almeno per quanto riguarda gli ingredienti: sulla pizza distesa come disco di pasta, il condimento viene messo in maniera differente. Fiordilatte prima e una crema rosa, creata con ricotta di bufala dop e salsa di San Marzano dop per dare il colore rosa alla pizza, infine le classiche foglie di basilico.

Già tempo fa Gino Sorbillo realizzò una pizza dedicata alla bambola più famosa del mondo: era il 2018, e la Mattel lanciò la "Barbie pizzaiola", che immediatamente ottenne un vasto successo di pubblico. Una barbie che si ispirava, spiegò lo stesso Gino Sorbillo, alla figlia Ludovica. E pochi giorni dopo, il pizzaiolo napoletano, assieme proprio alla giovane figlia, inventò una prima versione della pizza ispirata a Barbie: fu proprio in quell'occasione che nacque la prima versione del "rosa" sulle pizze, che oggi in occasione del trionfo cinematografico di Barbie è tornato di moda. Quella pizza "in rosa", disponibile nelle pizzerie di Milano e Napoli, venne preparata dalla stessa Ludovica, che gestì per un giorno lo storico locale che si trova in via Dei Tribunali 32 a Napoli