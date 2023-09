A Napoli il festival della birra artigianale: tre giorni nel Galoppatoio della Reggia di Portici Tre giorni ricchi di eventi dal 29 settembre al 1 ottobre, il Palazzo Reale di Portici si trasformerà in un paradiso per gli amanti della birra. Eventi e masterclass a sostegno degli studenti di Agraria.

A cura di Vincenzo Piccolo

Un vero e proprio simposio della birra artigianale è pronto a invadere Portici dal 29 settembre al 1 ottobre 2023, quando il galoppatoio del Palazzo Reale di Portici si trasformerà in un paradiso per gli amanti del luppolo. Tre giorni ricchi di eventi, per chiunque desideri imparare qualcosa dai maestri birrai: questo il festival Fermenti Reali.

La partecipazione è possibile acquistando un biglietto, disponibile sia online che direttamente al botteghino all'ingresso. Per ogni giornata dell'evento saranno messi in vendita al massimo 500 biglietti, che ha un costo di otto euro e include 4 "token" personalizzati che fungono da valuta all'interno dell'evento. I token si possono utilizzare per acquistare birre artigianali e pietanze preparate dagli altri stand.

Per coloro che vogliono vivere appieno l'esperienza della festa della birra, c'è l'opzione di acquistare un abbonamento per tutti e tre i giorni dell'evento al costo di 10 euro, che include anch'esso 4 "token" per ogni giorno.

Orari e iniziative dell'evento

L'evento sarà aperto al pubblico nei seguenti orari: venerdì 29 e sabato 30 settembre, dalle 18:00 a mezzanotte (ultima somministrazione) all'1 chiude il galoppatoio e le persone dovranno essere già uscite dalla Reggia di Portici; domenica 1 ottobre, dalle 17:00 alle 23:00 visto che alle 24:00 il galoppatoio sarà chiuso.

Per chi vorrà approfondire la conoscenza sulla birra, sarà disponibile online l'acquisto di masterclass condotte dagli esperti di Unionbirrai Beer Tasters (Ubt). Queste lezioni si terranno nell'aula universitaria vicino al Galoppatoio al costo di 5 euro, i partecipanti avranno l'opportunità di degustare tre diverse birre

I soldi raccolti serviranno a sostenere le borse di studio per gli studenti del dipartimento di Agraria che presenteranno tesi di laurea sulle fermentazioni e a studenti di Portici degli istituti superiori che si iscriveranno ad un corso di laurea del dipartimento di Agraria.