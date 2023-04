A Napoli i prezzi delle case sono sempre più alti: quanto costa comprare casa quartiere per quartiere È Posillipo-Chiaia la zona in cui costa di più comprare una casa a Napoli: ben 4.600 euro a metro quadro. La periferia Est, invece, la zona in cui le case costano meno.

A cura di Valerio Papadia

A Napoli comprare una casa costa sempre di più. Secondo una ricerca condotta da Idealista – uno dei principali portali immobiliari in Italia – sui prezzi medi della case in città, nei primi mesi del 2023 il valore delle case in vendita è aumentato del 7,6% rispetto al 2022, mentre il prezzo medio è aumentato del 3,2% rispetto allo scorso anno. Il prezzo medio al metro quadro, a Napoli, è di 2.526 euro: ci sono, ovviamente, le eccezioni, sia al rialzo che al ribasso.

Anche per quanto riguarda i prezzi di chi affitta, il valore medio delle case rispetto a un anno fa è aumentato del 10,3%, mentre il prezzo medio degli affitti è aumentato del 2,2%.

Quanto cosa comprare casa a Napoli: i prezzi quartiere per quartiere

Nelle 10 Municipalità di Napoli prese in esame dall'Ufficio Studi di Idealista, soltanto due hanno fatto registrare, in questi primi mesi del 2023, una diminuzione di prezzo rispetto allo scorso anno: negli altri otto, invece, i prezzi medi della case sono aumentati.

È la zona di Posillipo-Chiaia-San Ferdinando (dunque della I Municipalità) quella in cui il prezzo della case è più elevato: 4.600 euro al metro quadro. A seguire troviamo Vomero e Arenella (V Municipalità) con 3.925 euro al metro quadro; al terzo gradino del podio c'è invece la zona Ovest, quella Fuorigrotta/Bagnoli (X Municipalità) con un prezzo di 2.621 euro al metro quadro. Tutti questi prezzi, come si può osservare, sono superiori alla media cittadina.

Le altre sette Municipalità di Napoli si trovano, invece, sotto la media cittadina. I prezzi più alti li troviamo nella zona di Materdei-Capodimonte-San Carlo all'Arena (III Municipalità) con un prezzo di 2.173 euro a metro quadro. La zona in cui comprare casa costa meno è invece quella di Ponticelli/San Giovanni a Teduccio (VI Municipalità), periferia Est di Napoli, con un prezzo di 1.338 euro a metro quadro.