A Napoli Grand Theft Auto 55 per PlayStation, ma è solo un trucco dei criminali In un b&b del centro di Napoli la Polizia Municipale ha trovato chili di droga; era nascosta anche in finte scatole di videogiochi la cui copertina richiama il popolare Gta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

Un dettaglio della scatola rinvenuta dalla Municipale

Mentre tutto il mondo videoludico aspetta con impazienza Grand Theft Auto 6, a Napoli le forze dell'ordine si sono trovate tra le mani scatole e scatole di "Gta 55". Ma non si tratta di una beta del nuovo capitolo, e nemmeno di una versione pirata o "potenziata" del quinto: è soltanto un trucco per nascondere la droga. La scoperta in un b&b del centro storico, dove la Polizia Municipale ha sequestrato 42 chili di droga, una pistola e 24mila euro in soldi veri e falsi; il rinvenimento ha portato all'arresto di un 19enne, che da qualche giorno alloggiava in quella struttura ha detto di essere stato ingaggiato come custode per quattromila euro al mese.

Il finto Gta trovato a Napoli

Particolare curioso, il fatto che qualcuno si sia preso la briga di falsificare anche le custodie, evitando di usarne di già esistenti. A guardarle bene, infatti, sotto il marchio che indica la compatibilità con la PlayStation, la grafica è quella delle copertine di Gta 5: stesse fotografie, stessa disposizione. E stesso titolo, chiaramente. A cambiare è il numero del capitolo: invece del V, ovvero il 5 in numeri romani, c'è LV, che sta per 55. E anche la scritta è coerente: al posto del "five" della grafica originale c'è "fifty five", cinquantacinque.

I gadget per nascondere la droga

Non si tratta dell'unico "camuffamento" scoperto nel bed and brekfast: accanto alle custodie per cd ci sono le finte tavolette Wonka e qualche panetto "marchiato" Balenciaga. Si tratta di uno stratagemma che si sta diffondendo negli ultimi tempi e che sta sostituendo i semplici adesivi che fino a poco fa si trovavano sui panetti di stupefacenti: a Boscoreale qualche mese fa sono stati trovati anche dei finti GameBoy. È possibile che l'obiettivo sia nascondere la droga nel caso di controlli o per gli spostamenti, ma è verosimile anche che i gadget economici vengano utilizzati proprio per superare i controlli durante le spedizioni.