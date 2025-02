video suggerito

Nel b&b con droga, armi e soldi falsi: "Faccio il custode per mille euro a settimana" La Polizia Municipale ha arrestato un 19enne in un b&b di via Domenico Capitelli: nella sua camera c'erano 42 chili di droga, 24mila euro e una pistola rubata.

A cura di Nico Falco

In quel b&b del centro storico di Napoli, dove erano stipati chili di droga, armi e soldi falsi, lui faceva da custode. Un lavoro per cui veniva retribuito con mille euro a settimana, ovvero quattromila euro al mese. È quello che ha raccontato un 19enne che ora dovrà rispondere di illecita detenzione di armi, droga e contanti anche falsi e di spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato arrestato dalla Polizia Municipale, che in quella struttura era arrivata per appurare che non vi fossero abusi edilizi ma, una volta dentro, aveva sentito un forte odore di cannabis ed era quindi scattata la perquisizione.

Complessivamente sotto chiave sono finiti 42 chili di droga, una pistola e 24mila euro in contanti. La scoperta in una struttura ricettiva di via Domenico Capitelli, una delle strade che circondano piazza del Gesù Nuovo. L'intervento è partito da una segnalazione pervenuta all'Unità Operativa Avvocata per presunte irregolarità edilizie. Storia solita, insomma: abitazioni o "bassi" trasformati in B&B, ristrutturazioni senza autorizzazioni né criterio, tutte vicende che rientrano nell'ordinario. Quando gli agenti si sono trovati davanti il 19enne, però, si sono accorti che era nervoso. Fin troppo. E che l'appartamentino era permeato da un odore inconfondibile.

Nel corso della perquisizione, nella camera del ragazzo sono stati trovati droga, sia in bustine sia in panetti, materiale per confezionare e pesare le dosi di stupefacente, una pistola a tamburo che poi risulterà rubata, due coltelli e diverse mazzette di banconote tra cui alcune false; è finito tutto sequestro e i controlli, con la collaborazione della Investigativa della Municipale, sono stati estesi alle altre camere e all'abitazione del giovane, nel rione Sanità, ma con esito negativo. Il 19enne è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Poggioreale.