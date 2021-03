Una donna di circa 40anni è stata vittima di un accoltellamento questa mattina a Napoli, poco dopo le ore 5. Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia di Stato, allertata dai vicini che probabilmente avevano sentito delle urla. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una lite domestica. La giovane è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso del Cardarelli di Napoli, in codice rosso, dall'ambulanza del 118. La paziente ha perso molto sangue a causa della ferita da taglio ed è in imminente pericolo di vita ed è al momento sottoposta ad un delicato intervento chirurgico da parte delle équipe del Trauma Center e di Chirurgia Toracica. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato la donna immersa in una pozza di sangue. Il convivente, napoletano del 1978, si era dileguato e si è presentato spontaneamente due ore dopo alla caserma dei carabinieri in provincia di Orvieto, in Umbria. La donna ha un figlio piccolo. Indagini affidate alla squadra mobile di Napoli.

L'aggressione è avvenuta in via Filippo Cavolino, nei pressi dell'Arenaccia, nella Municipalità Stella-San Carlo all'Arena, attorno alle 4,20 del mattino. A segnalare quanto stava accadendo alla Polizia di Stato sarebbero stati gli abitanti della zona, allarmati probabilmente dalle grida. Si tratterebbe di una lite domestica, tra due compagni, lei del 1981 e lui del 1978, entrambi napoletano e incensurati, conviventi da circa 6 anni e con un figlio minore. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato la donna riversa a terra con una decina di coltellate. La giovane è stata poi trasportata in codice rosso al Cardarelli, dove attualmente è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. L'uomo non c'era più sul posto, si era allontanato a bordo della sua autovettura facendo perdere inizialmente le proprie tracce. Poi, attorno alle 7,10 circa si è presentato spontaneamente ai Carabinieri di Montegabbione, in provincia di Orvieto, in Umbria. Dove al momento è in stato di fermo.