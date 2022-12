A Napoli giocattoli donati ai bimbi poveri dai negozi: ci sono anche i figli degli operai ex Whirlpool I regali di Natale consegnati ai primi bimbi al Municipio. Presenti il sindaco Manfredi, gli assessori Trapanese e Marciani e il rapper Clementino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Migliaia di giocattoli donati per Natale 2022 dai negozi di Napoli ai bimbi poveri per l'iniziativa del Comune “giocattolo sospeso”. I regali sono andati anche ai figli degli operai dell'ex Whirlpool, ai bambini profughi fuggiti dalla guerra in Ucraina e ad una rappresentanza di bambini delle educative territoriali cittadine.

La consegna dei primi doni è avvenuta oggi pomeriggio a Palazzo San Giacomo, sede del Municipio. Presenti il sindaco Gaetano Manfredi, l'assessore al Welfare, Luca Trapanese, e l'assessora ai Giovani e al Lavoro, Chiara Marciani. Ospite d'eccezione il cantante rap Clementino.

Premiato Genny Paradisone per l'impegno sociale

Per l'occasione è stato premiato anche il bimbo napoletano Genny Paradisone, che si è distinto per le attività sociali svolte a favore dei suoi coetanei più bisognosi. I dono sono stati raccolti dai commercianti che hanno aderito all’iniziativa e alla piattaforma online. Tanti sorrisi per i bimbi che hanno partecipato all'evento, che hanno potuto fare anche un selfie con Babbo Natale. L'iniziativa giocattolo sospeso, però, non è finita. Si potrà ancora aderire. I giocattoli saranno poi donati nei prossimi giorni a tutti i bimbi bisognosi.

Manfredi: "Nessuno sarà lasciato solo"

Il sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato i bimbi per l'iniziativa Giocattolo sospeso:

“Ci sono emergenze continue questo è un momento simbolico per stare vicino a tanti bambini che vivono situazioni di difficoltà, a tante famiglie che hanno problemi con il reddito e con il lavoro. È solamente un segnale di solidarietà di una Napoli solidale, vicina alle persone che hanno bisogno, sicuramente non risolve i problemi ma dimostra l'attenzione dell'amministrazione e della città verso tutte le persone che hanno bisogno di un sostegno e che non saranno lasciate sole”.

Soddisfatto l'assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese,

“Natale è solidarietà, Napoli non si smentisce mai. Sono veramente tante le donazioni che abbiamo ricevuto e noi chiediamo ancora di sostenere il giocattolo sospeso perché i doni arriveranno a tutti i bambini delle nostre famiglie più fragili. In questo momento c'è tanta povertà e abbiamo bisogno di sostenere le famiglie e di dare ai bambini un momento di gioia e di fantasia per un Natale che sia bello per tutti”.

Pe l'assessora ai Giovani, Chiara Marciani,