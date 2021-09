A Napoli Est la nuova Cittadella Pediatrica del Santobono, De Luca: “Investiamo 300 milioni” Il governatore Vincenzo De Luca: “Vogliamo creare un polo pediatrico di livello europeo intorno al Santobono. Investiamo 300 milioni di euro. Sarà di fronte all’Ospedale del Mare. Creeremo una cittadella integrata tra Incurabili, Annunziata e San Gennaro. Una spiaggia a Napoli Est. Telecamere di sorveglianza in tutta la città”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Abbiamo due progetti per lo sviluppo del sistema sanitario a Napoli: un progetto integrato tra Incurabili, Annunziata e San Gennaro per creare un ospedale di comunità e poi creare un polo pediatrico di livello europeo intorno al Santobono. Investiamo 300 milioni di euro. Abbiamo le professionalità straordinarie per farlo e abbiamo individuato un’area di fronte all’Ospedale del Mare, all’uscita delle autostrade. Sarà una cittadella pediatrica. Credo che bruceremo i tempi in queste settimane per fare le conferenze di servizi". A dettare la linea è Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, intervenuto a Napoli alla consegna di due nuovi treni di Trenitalia alla Regione Campania.

La spiaggia a Napoli Est

"A Napoli Est – aggiunge De Luca – dobbiamo mantenere il lungomare orientale a San Giovanni. Forse possiamo fare i conti con i depositi di gasolio per riqualificare una grande area, non ce lo impedisce nessuno. Apriamo la città al mare. A Salerno abbiamo fatto un’operazione sul fronte di mare non ancora conclusa, per realizzare una spiaggia di 100 metri di lunghezza. Cambia il destino della città. Dovremo discutere tra Bagnoli e la parte orientale della Città. La programmazione spetterà al consiglio comunale di Napoli. Ma se non restiamo abbracciati tutti, tutto questo rimane sulla carta e sarebbe una occasione storica perduta per la città di Napoli".

Telecamere ai baretti di Chiaia

Per le politiche di sicurezza, abbiamo completato la videosorveglianza ai baretti di Chiaia, daremo una mano al Comune di Napoli per avere videosorveglianza ovunque, contro la microdelinquenza, aggressione su mezzi pubblici, se non ci fosse stata la Regione in questi anni Napoli sarebbe diventata una città sud americana". Infine, sui trasporti, "Mi auguro che la Funicolare di Chiaia non si blocchi, ma non è scontato. È tra le tante eredità". Mentre sulle politiche sociali e personale dice: "Abbiamo fatto un concorso come Regione Campania per ringiovanire gli organici di 250 Comuni. Adesso tutti parlano di rinnovare la pubblica amministrazione, ma se non c’è il personale non si può fare. Faremo un altro lancio del concorso regionale. Ma il Comune di Napoli non può contrattualizzare 500 giovani perché non ha approvato il piano per il personale".