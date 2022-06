A Napoli è nato Kristal, uno splendido canguro wallaby albino Nasce a Napoli un raro canguro wallaby albino: è stato chiamato Kristal. In natura, l’albinismo gli sarebbe fatale perché visibile facilmente dai predatori.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nasce allo zoo di Napoli un esemplare di wallaby albino, una rarità visto il colore scuro che caratterizza tutti gli esemplari. Per ora è difficile da vedere, perché come tutti i cuccioli resta nel marsupio della madre dove riceve l'allattamento: ma nei prossimi mesi, man mano che crescerà, si preparerà ad uscire e a saltellare all'interno del grande parco di via Terracina. Grande soddisfazione all'interno dello zoo, dove gli è stato dato il nome di Kristal, proprio per la sua particolarità carnagione bianca, che in natura è rarissimo vedere nei wallaby

I wallaby, i cugini dei canguri

Wallaby che sono i "cugini" dei canguri: anche loro australiani, sono alti circa 50 centimetri con una lunghezza corporea che può arrivare ad un metro. Particolarmente muscolosa la coda, che può arrivare fino a 70 centimetri. Inoltre, ha zampe posteriori più grandi dei canguri abituali, utilizzandole per la loro tipica andatura a salti, mentre quelle anteriori, più piccole, vengono utilizzati per afferrare il cibo. Il colore è, generalmente, color terra con il solo collo rosso. Kristal, invece, è caratterizzato da una alterazione genetica che gli ha portato l'albinismo, che in natura gli sarebbe fatale: essendo completamente bianco, sarebbe facilmente visibile dai predatori, e soprattutto da cucciolo questo gli costerebbe la vita. Kristal resterà nel marsupio ancora per diverso tempo: almeno altri 280 giorni (circa 9 mesi). Poi, dopo la prima uscita, rientrerà per un anno nel marsupio della madre sporadicamente, quando cercherà protezione. Per ora, quindi, bisogna armarsi di pazienza ed attendere che faccia "capolino" dal marsupio della madre.