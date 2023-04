A Napoli domani ci sarà il “treno dello scudetto” tutto azzurro per portare le persone allo stadio Il “Treno azzurro” di Eav per portare i tifosi del Napoli allo stadio e il piano di chiusura di alcune stazioni in caso di festa scudetto.

A cura di Redazione Napoli

L'Eav, azienda di trasporti regionale che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflgrea domani 30 aprile presenta il treno ‘Azzurro scudetto' , un convoglio ridipinto d'azzurro che accompagnerà i tifosi del Napoli dalla stazione di Montesanto a quella di Fuorigrotta lì dove andranno allo stadio Maradona per la partita, forse quella della matematica vittoria del terzo scudetto, contro la Salernitana (previo risultato positivo fra Inter e Lazio in favore dei nerazzurri domani).

Proprio Eav, in previsione dell'eccezionale afflusso di passeggeri ha deciso di chiudere alcune fermate della Circumflegrea domani negli orari durante i quali è prevista la festa per il terzo scudetto del Napoli. Ovviamente il provvedimento è da ritenersi annullato se la vittoria dello scudetto non sarà confermata dai risultati: