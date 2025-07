A Napoli corteo per Mario Paciolla a 5 anni dalla morte: “Chiediamo ancora verità e giustizia”

Mario Paciolla, cooperante napoletano dell’Onu, fu trovato morto in Colombia il 15 luglio del 2020. Oggi, a 5 anni dalla morte, un corteo a Napoli chiede ancora verità e giustizia, soprattutto dopo l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio.

Sono passati esattamente 5 anni dalla morte di Mario Paciolla, cooperante napoletano dell'Onu che, proprio il 15 luglio del 2020, venne trovato morto nella sua casa di San Vicente del Caguan, in Colombia, dove viveva e lavorava. Oggi, a distanza di un lustro, migliaia di persone hanno dato vita a un corteo per le strade di Napoli, la città di Mario Paciolla, chiedendo ancora una volta "Verità e giustizia" per la sua morte, etichettata come suicidio, nonostante tante evidenze suggeriscano il contrario, come sottolineato anche dall'inchiesta di Fanpage.it pubblicata lo scorso mese. Eppure, soltanto pochi giorni fa, il Tribunale di Roma ha deciso di archiviare l'inchiesta aperta per omicidio.

E così, per opporsi alla decisione e chiedere di indagare ancora sulle tante incongruenze che ancora esistono sulla morte di Mario Paciolla, alle 18 di oggi, martedì 15 luglio 2025, un corteo al quale hanno preso parte oltre un migliaio di persone, con in testa Anna Motta e Pino Paciolla, i genitori di Mario, è partito da piazza Municipio e si è diretto a piazza Dante, portando in alto lo striscione con il volto di Mario e la frase "Giustizia per Mario Paciolla". A partire dalle ore 20, poi, al Parco Ventaglieri, sarà proiettata proprio l'inchiesta di Fanpage.it che svelava le incongruenze sulla dinamica del presunto suicidio di Mario Paciolla, mentre alle 21 alcuni artisti napoletani si esibiranno in concerto.