Mario Paciolla, dopo l'inchiesta di Fanpage.it l'appello del Pd: "Verità e giustizia" I deputati del Pd Sarracino, Provenzano, Boldrini, Porta, Amendola e Quartapelle firmano un appello per Mario Paciolla: "Non fu suicidio, è stato ucciso"

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Mario Paciolla non si è suicidato. Mario Paciolla è stato ucciso". Così, in una nota, sei deputati del Partito Democratico all'indomani dell'inchiesta presentata da Fanpage.it a Napoli dedicata a Mario Paciolla, trovato morto in Colombia, a San Vicente del Caguán, il 15 luglio del 2020 e inizialmente additato come "suicida". Quasi cinque anni da quel giorno, con varie ricostruzioni e diverse testimonianze che smontano la tesi del suicidio.

"Una verità scomoda, dolorosa, ma che non può più essere ignorata. Mario Paciolla non era solo un giovane napoletano: era un costruttore di pace, un ragazzo che dedicava la sua vita alla giustizia e ai diritti umani. Ed è stato ucciso", spiegano i deputati del Partito Democratico Marco Sarracino, Giuseppe Provenzano, Laura Boldrini, Fabio Porta, Vincenzo Amendola e Lia Quartapelle, che hanno firmato l'appello.

"Abbiamo chiesto più volte al Governo di fare di più, di alzare il livello di attenzione su una vicenda che deve finalmente diventare una questione nazionale", proseguono, "Non possiamo accettare che il caso Paciolla finisca nel dimenticatoio o resti avvolto nell’ombra. Vogliamo verità e giustizia per Mario e per la sua famiglia, che da troppo tempo vive nel dolore e nell’incertezza".

"Come Partito Democratico", conclude la nota, "siamo pronti a fare la nostra parte, anche organizzando una missione in Colombia, per andare fino in fondo e far emergere tutta la verità sull’uccisione di un ragazzo che ha scelto di dedicare la sua vita alla costruzione della pace. Lo dobbiamo a Mario, alla sua famiglia e a tutti coloro che credono nella giustizia"