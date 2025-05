Napoli, in centinaia per l’inchiesta sulla morte di Mario Paciolla: “È stato ucciso non si è suicidato” La nuova inchiesta “Il caso Mario Paciolla” è stata proiettata al Foqus ai Quartieri Spagnoli a Napoli alla presenza dei genitori di Mario Paciolla. Un lavoro in cui si cerca di far luce sui punti ancora oscuri attorno alla morte del cooperante italiano morto in Colombia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Peppe Pace

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cittadini, associazioni, politici, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni si sono stretti attorno a Pino e Anna, i genitori di Mario Paciolla, cooperante italiano ucciso in Colombia nel 2020 a 33 anni. L'inchiesta di Antonio Musella fornisce una ricostruzione e diverse testimonianze che smontano la tesi del suicidio: "Nessuno crede che Mario si sia suicidato – spiega Anna Motta, la mamma di Mario Paciolla – possiamo anche accettare un'archiviazione del caso, a patto che venga chiarito che mio figlio non si è tolto la vita".

Dello stesso avviso Roberto Fico, ex presidente della Camera ed esponente del Movimento 5 Stelle, Marco Sarracino, Deputato del Partito Democratico, Dario Carotenuto, Deputato del Movimento 5 Stelle, e Giuliano Granato, portavoce di Potere al Popolo. "Mario deve aver visto qualcosa che non doveva vedere – spiega Roberto Fico – ed è importante che anche l'ONU si prenda le sue responsabilità". "Siamo pronti ad andare in Colombia – sottolinea Marco Sarracino – per fare luce su questa vicenda assurda. Mario è stato ucciso non si è suicidato". "Se non si arriva a scoprire la verità su quello che è successo a Mario – spiega Giuliano Granato – è una sconfitta per tutti, non solo per la famiglia – Mario lavorava per le Nazioni Unite che anziché proteggerlo, lo hanno dimenticato". La mamma e il papà di Mario Paciolla sono stati accolti con una standing ovation di diversi minuti, un momento molto emozionante che ha preceduto la proiezione del video.

"Mio figlio non si è suicidato"

Al termine della proiezione è stato dato spazio alle domande del pubblico e ai saluti. Tutti hanno voluto abbracciare e salutare i genitori di Mario: "Non ci aspettavamo tutto questo amore. Attraverso voi stiamo conoscendo aspetti di Mario che ignoravamo – racconta Anna Motta – dal canto nostro cerchiamo di far rivivere Mario attraverso i nostri occhi, partecipando a quegli eventi e a quelle battaglie che Mario avrebbe preso a cuore. È proprio l'affetto e l'amore di tutte queste persone che ci fa andare avanti e andremo avanti fino ad ottenere verità e giustizia. Mio figlio non si è suicidato, era un ragazzo pieno di gioia e di voglia di vivere che aveva deciso di dedicare la sua vita agli altri e chi dedica la propria vita agli altri non decide di togliersela".