A Napoli corteo per l’8 marzo, in 3mila contro la violenza sulle donne: 700 vittime nel 2022 Tantissimi partecipanti alla manifestazione di Non una di meno. Maschio Angioino illuminato di giallo per le donne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Corteo con 3mila persone oggi a Napoli per l'8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna. La manifestazione è stata organizzata da “Non una di meno” e si è dipanata per le strade del centro storico, da piazza del Gesù a piazza Dante. “Non è una festa – hanno detto le manifestanti – ma una lotta contro la violenza”. Negli ultimi 15 mesi, a Napoli, secondo i dati del Comune di Napoli, “sono state oltre 700 le donne napoletane che si sono rivolte ai Centri antiviolenza del Comune di Napoli per chiedere aiuto”.

Oltre 700 donne ai centri anti-violenza di Napoli

“Dall'analisi delle chiamate ai Centri antiviolenza – ha spiegato l'assessore alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante durante la presentazione del Marzo Donna 2023 – emerge che sono tantissime le donne che non hanno un'indipendenza economica e che quindi hanno bisogno che le istituzioni le sostengano e offrano loro le opportunità per emanciparsi".

“I dati dei Centri antiviolenza di Napoli – ha affermato Rosa Di Matteo, coordinatrice dei Centri antiviolenza del Comune di Napoli – ci dicono inoltre che il 64 per cento delle donne che hanno chiesto aiuto sono disoccupate, che il picco è costituito da donne di poco meno di 40 anni e che pertanto, nella quasi totalità dei casi, sono donne che hanno famiglie e infatti sono 860 i figli coinvolti di cui il'62 per cento sono minori. La violenza contro le donne si manifesta nell'85 per cento dei casi da parte del partner e nel 95 per cento dei casi sotto forma di violenza psicologica. Questi numeri testimoniano che il problema non è privato, ma che è una questione di politiche sociali, è un tema politico. La violenza domestica è la manifestazione del cortocircuito di una società organizzata sul privilegio maschile".

Il Marzo Donna 2023

Il Marzo Donna 2023 ha come tema “Specchiarsi e Ri-specchiarsi…Conoscere e Ri-conoscere l’immagine di sé”. La Rassegna di eventi culturali proposti da enti ed associazioni del terzo settore si terrà dall’8 al 23 marzo allo scopo di sensibilizzare sui temi delle pari opportunità e contro le discriminazioni e la violenza di genere. Tra gli intervenuti, con il Sindaco Gaetano Manfredi e l'Assessore Ferrante, l'assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, e l'assessore all'Istruzione, Maura Striano la Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, la Presidente della Consulta delle Elette Annamaria Maisto ed il Presidente della Commissione Pari Opportunità Gennaro Esposito.

Maschio Angioino illuminato per le donne

Questa sera il Maschio Angioino si illuminerà di colore giallo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, un omaggio a tutte le donne che soffrono e che combattono per i loro diritti, per la loro affermazione e la loro libertà.