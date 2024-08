A Napoli ci sono meno turisti, Federalberghi: “Meno camere occupate, solo il 70% a Ferragosto. È allarme”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli rallenta il turismo estivo. "A Ferragosto saranno occupate solo il 70% delle camere d’albergo, un calo rispetto allo stesso periodo del 2023 (80%). Segnali di rallentamento riguardano l’intero mese di agosto ed erano stati avvertiti anche a luglio quando l’occupazione era scesa dall’86% del 2023 all’80% di quest’anno. Si tratta di numeri comunque positivi che, però, lanciano un campanello di allarme soprattutto nella ricerca delle cause del calo". A parlare è Salvatore Naldi, presidente di Federalberghi Napoli. Un crollo dei visitatori nel mese di agosto 2024 in controtendenza rispetto all'anno scorso, che sta riguardando tutte le strutture ricettive, non solo gli hotel, ma anche B&B e case vacanze, come anticipato da Fanpage.it.

Federalberghi: "Passi avanti della città, ma meno visitatori"

“La città – spiega Naldi – ha fatto importanti passi in avanti a livello di infrastrutture, in particolare con l’apertura della Linea 6 della Metropolitana, che ha allargato la città, e l’apertura della Stazione Marittima del Molo Beverello. Ma restano problematiche legate all’abusivismo, non solo per i pernottamenti, ma anche in altri ambiti come i trasporti, i venditori ambulanti o l’occupazione di suolo pubblico. La città ha bisogno di legalità”.

I problemi causati dall’abusivismo sono molteplici a partire dalla concorrenza sleale per arrivare alla sicurezza degli ospiti e all’evasione fiscale. Controlli capillari delle forze dell’ordine sul territorio, utilizzando anche il codice identificativo fornito alle strutture, rappresenterebbero un passo importante per ridurre questa piaga. La nazionalità straniera più rappresentata dai turisti in città è quella americana seguita da francesi e inglesi. Nel complesso il rapporto fra visitatori italiani e stranieri è al 50% circa. Si segnala, inoltre, che nei primi 6 mesi dell’anno la permanenza media è arrivata a quasi 3 notti, un trend positivo che permette al turista di visitare la città in maniera più completa, senza fermarsi a visitare solo i luoghi più classici come il Centro Storico o il Lungomare.

"Strade più pulite e più trasporti, ma non basta"

“Ottima l’iniziativa del Comune di rinforzare la pulizia delle strade, aumentando la frequenza del ritiro dei rifiuti e l’igienizzazione – prosegue Naldi – I turisti stanno apprezzando molto anche la possibilità di utilizzare internet in alcune fermate della metropolitana. Un passo in avanti per la modernizzazione della città”. In conclusione, Il presidente Naldi evidenzia come: “Per consolidare Napoli capitale turistica è fondamentale l’attività di promozione del territorio, con la programmazione di eventi di spessore. Faccio riferimento, ad esempio, alla ricorrenza dei 2500 anni dalla nascita di Napoli. La collaborazione fra istituzioni, anche di diverso orientamento politico, insieme al coinvolgimento del tessuto imprenditoriale del territorio, costituiranno la base per la crescita del turismo nel 2025.”.