Il tecnico del Napoli Antonio Conte e la moglie turisti alla Reggia di Caserta

A cura di Giuseppe Cozzolino

Antonio Conte. Foto Reggia di Caserta / Facebook

Giornata di riposo dagli allenamenti per il Napoli di Antonio Conte. Dopo la vittoria sulla Fiorentina per 2-1, che permette agli azzurri di restare a -1 dall'Inter a dieci giornate dalla dine del campionato e dunque in piena lotta per lo Scudetto, oggi è scattato il tradizionale rompete le righe, al quale non si è sottratto neppure il tecnico salentino degli Azzurri.

E così per lui oggi una giornata da turista: assieme alla moglie ha visitato così la Reggia di Caserta, dove ovviamente non è passato inosservato. E la stessa Reggia di Caserta, sui suoi profili social, non ha perso tempo, commentando con tanto di foto dall'interno dei saloni:

Questa mattina è venuto a farci visita Antonio Conte, allenatore del Napoli Calcio. Accompagnato dal nostro staff, ha visitato gli Appartamenti Reali e gli straordinari spazi del complesso vanvitelliano, lasciandosi affascinare dalla bellezza del nostro Museo.

Domani sarà già tempo di tornare in campo e preparare la sfida contro il Venezia, trasferta insidiosa prima della pausa (nel frattempo, l'Inter sarà di scena a Bergamo contro l'Atalanta). Ma il "tour" di Antonio Conte proseguirà, forse proprio durante la pausa per le Nazionali che ci sarà dopo il match contro i lagunari: già la scorsa settimana era stato al Teatro San Carlo e poi a Scampia, senza dimenticare i "blitz" ai Quartieri Spagnoli. "Napoli è bellissima e mi piace conoscerla tutta", aveva detto qualche tempo fa. E in questo, ricorda tantissimo Rafa Benitez, il "profe" che in due anni al Napoli vinse una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana, ma che nel tempo libero visitava in lungo e in largo Napoli e la Campania.