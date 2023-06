A Napoli c’è “Rising Sun”, yacht di David Geffen, produttore di Bob Dylan e Elton John Lo yacht di lusso, lungo 140 metri, è ripartito questa mattina, 29 giugno, dalla Stazione Marittima di Napoli, dove ha attraccato nei giorni scorsi.

A cura di Valerio Papadia

Continua la sfilata dei superyacht nel Golfo di Napoli, imbarcazioni di lusso che spesso, a bordo, ospitano personaggi famosissimi. È il caso di "Rising Sun", yacht di 140 metri che ieri, mercoledì 28 giugno, ha attraccato alla Stazione Marittima di Napoli: l'imbarcazione è di proprietà di David Geffen, leggendario produttore musicale, ma anche cinematografico, tra gli uomini più ricchi e influenti degli Stati Uniti. A bordo dello yacht, in passato, sono stati ospiti anche artisti del calibro di Paul McCartney.

Come ha spiegato la Capitaneria di Porto di Napoli, il Rising Sun è arrivato ieri nel Golfo ed è stato sistemato in un'area della Stazione Marittima solitamente riservata alle imbarcazioni di grandi dimensioni, come ad esempio le navi da crociera. Con l'ausilio di 6 autobotti, l yacht è stato rifornito con circa 200mila litri di carburante; oggi, giovedì 29 giugno, lo yacht è ripartito alla volta di nuove destinazioni.

A bordo di Rising Sun anche un campo da basket

Disegnato da Seccombe Design e costruito nel 2004 nei cantieri di Lurssen, in Germania, lo yacht Rising Sun può ospitare 18 persone in 9 cabine di lusso; sono 45 i membri dell'equipaggio, invece, che possono trovare sistemazione a bordo. Tra le amenità degne di nota che si trovano sullo yacht ci sono una palestra, una sauna, vasca idromassaggio, un cinema privato e addirittura un campo da basket regolamentare, che all'occorrenza può essere trasformato in una piattaforma di atterraggio per elicotteri.

Chi è David Geffen, uno degli uomini più influenti d'America

Nato a Brooklyn, New York, nel 1943, David Geffen abbandona gli studi universitari e comincia a lavorare, prima come fattorino e poi come agente, alla William Morris Agency, che cura gli interessi di artisti e sportivi. Dopo aver lasciato l'agenzia e aver lavorato in proprio come manager, nel 1970 Geffen fonda la Asylum Records, casa discografica indipendente con la quale riesce a mettere sotto contratto artisti del calibro di Bob Dylan, Tom Waits e degli Eagles.

La carriera di Geffen: dalla musica al cinema

Dopo essere sparito per qualche anno dalle scene, a causa di una diagnosi errata di cancro alla prostata – anni in cui insegnò all'Università di Yale – il produttore nel 1980 fonda la Geffen Records: la prima artista ad essere messa sotto contratto è Donna Summer. Nel corso degli anni, grazie alla sua etichetta, Geffen collaborerà con i più grandi artisti della scena musicale mondiale: Elton John, Cher, Guns ‘n' Roses, Nirvana, Neil Young e tanti altri. Soltanto 10 anni dopo, nel 1990, Geffen venderà l'etichetta che porta il suo nome per 710 milioni di euro.

David Geffen, però, non è attivo solo in campo musicale, ma anche cinematografico. È stato proprietario, infatti, della The Geffen Film Company, con la quale ha prodotto film cult come Intervista col vampiro, Risky Business e Beetlejuice. Nel 1994, poi, Geffen è stato, insieme al famosissimo regista Steven Spielberg, il cofondatore della Dreamworks.