A Napoli c’è Boardwalk, lo yacht di lusso del proprietario degli Houston Rockets in NBA e ambasciatore USA in Italia

Lo yacht Boardwalk e il suo proprietario Tilman J. Fertitta

Ormai non è insolito vedere ancorati al largo del Lungomare di Napoli – o in posti come la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana – gli yacht di lusso dei super ricchi che decidono di trascorrere scampoli d'estate sulle nostre coste. Eppure, la curiosità su queste imbarcazioni iper lussuose, vere e proprie ville galleggianti, e soprattutto sui loro proprietari, rimane immutata. Non è passato certamente inosservato, nelle ultime ore, il passaggio di Boardwalk, yacht da 77 metri che, proprio oggi, è in navigazione tra il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana: si tratta di un'imbarcazione bellissima e costosissima, da 150 milioni di dollari, di proprietà di Tilman J. Fertitta, che non è solo un imprenditore e miliardario statunitense, bensì, dal maggio del 2025, anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e a San Marino.

Chi è Tilman J. Fertitta: dalla ristorazione alla politica

Nato in Texas nel 1957, Tilman Joseph Fertitt ha origini siciliane. Imprenditore di successo, ha costruito il suo impero a partire dagli anni Ottanta: Fertitta è il proprietario di Landry's Inc., azienda che racchiude al suo interno casinò, alberghi e soprattutto ristoranti, come la catena Bubba Gump Shrimp Co., fondata sull'onda del successo del film Forrest Gump; secondo la rivista Forbes, infatti, Fertitta è "il ristoratore più ricco al mondo". Gli interessi dell'imprenditore americano, però, non si limitano soltanto al commercio: dal 2017, infatti, il 58enne è il proprietario degli Houston Rockets, squadra texana di pallacanestro che milita in NBA, il campionato più famoso al mondo.

Inoltre, come già detto, nel dicembre del 2024 il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la nomina di Tilman J. Fertitta come ambasciatore USA in Italia e San Marino; il 6 maggio del 2025, quindi, l'imprenditore si è presentato ufficialmente davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per presentare le sue credenziali.

Lo yacht Boardwalk: a bordo piscine, spa e un elicottero

Lungo come detto 77 metri, lo yacht Boardwalk è stato costruito nel 2021 nei cantieri olandesi Feadship: il design esterno è opera di De Voogt, mentre gli interni sono stati realizzati da Halffman Interiors. Oltre a bar, piscine, beach club, palestre e spa, a bordo dello yacht di lusso campeggia anche un elicottero Airbus H130. Nelle lussuose cabine di Boardwalk possono soggiornare 14 ospiti, oltre a 22 membri dell'equipaggio.