A Napoli bus bloccati dalle auto parcheggiate sul marciapiede tra le risate dei turisti Due autobus bloccati a via Orazio dalle macchine parcheggiate sui marciapiedi. Le immagini di Marco Sansone, sindacalista dell’esecutivo USB Lavoro Privato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Napoli due autobus sono rimasti bloccati su via Orazio, sulla collina di Posillipo, dalle automobili parcheggiate sui marciapiedi. Le immagini sono state girate a bordo di uno dei due mezzi: la scena è stata anche vista in diretta da decine di turisti, che hanno riso della scena, per la loro inconsueta. Immagini video che sono state diffuse dal sindacalista Marco Sansone (USB). I due bus rimasti bloccati sono il C21 che risale la collina di Posillipo ed un City Sightseeing turistico, che attraversa le zone più belle della città.

Non è la prima volta che questi fenomeni accadono per le strade di Napoli: già in passato autobus (e spesso anche ambulanza) restano bloccate da automobili lasciate in divieto di sosta. Marco Sansone (sindacalista dell'USB) ha commentato così la vicenda: