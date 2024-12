video suggerito

A Napoli arrivate 120 nuove auto della Polizia Locale: le C3 sostituiranno le vecchie Tipo La Polizia Locale di Napoli rinnova la flotta: già in servizio le nuove Citroen C3 a benzina: sostituiranno le vecchie Fiat Tipo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli sono arrivate le nuove auto della Polizia Locale: si tratta di 120 Citroen C3 a benzina che andranno a sostituire progressivamente le vecchie Fiat Tipo a diesel. Le prime consegne sono partite due settimane fa e le nuove vetture sono già entrate in servizio. Si possono vedere ormai già in diversi quartieri della città. Un ulteriore passo avanti verso il potenziamento del Corpo dei caschi bianchi ed il rinnovamento della flotta, con vetture più moderne e funzionali, che va di pari passo con la sperimentazione della nuova strumentazione in dotazione, come le pistole a impulsi elettrici taser 7 X2 di Axon, già in dotazione alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, nonché alla Polizia locale di altre grandi città, come Venezia e Ferrara.

Alla Polizia Locale 120 nuove auto

Le nuove auto della Polizia Locale saranno in totale 120. La flotta quindi risulterà anche potenziata rispetto al passato, quando le Tipo in dotazione erano 90: ci saranno in totale circa una 30ina di auto in più da poter impiegare in strada. Mentre saranno conservate una decina di Tipo. Ma le novità non finiscono qui, perché a gennaio dovrebbero finalmente arrivare anche 50 agenti in più che si andranno ad aggiungere alle 1.256 unità del Corpo. Si tratta dei candidati al concorso per l'assunzione nella Polizia Locale. Al momento si stanno completando le prove fisiche. Dopodiché i nuovi agenti potranno entrare in servizio per andare ad intensificare i controlli sul territorio.

Più controlli sul territorio a Napoli

Ieri, una vasta operazione contro i motorini elettrici truccati è stata condotta nella centralissima piazza Dante, con l'ausilio anche delle pedane per le misurazioni. A Soccavo e Pianura, invece, le attività di vigilanza commerciale condotte dagli agenti dell’Unità Operativa Soccavo hanno portato al controllo di 14 esercizi con accertamenti relativi a occupazione abusiva di suolo pubblico, provenienza degli alimenti, condizioni igienico-sanitarie e regolarità delle autorizzazioni. Complessivamente sono state elevate 52 sanzioni amministrative, incluse violazioni legate alla normativa antifumo, all’impatto acustico e alla gestione dei rifiuti. Inoltre, sono stati effettuati sette sequestri di prodotti alimentari, tra prodotti ittici, frutta e verdura, e notificati i provvedimenti emessi dal SUAP inerenti la chiusura temporanea per attività irregolare.