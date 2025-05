video suggerito

A Napoli arrivano le telecamere sulle corsie preferenziali: multe da 83 euro Simeone: “La decisione è stata assunta nella riunione di commissione trasporti con gli assessore Cosenza e De Iesu e il Comandante Ciro Esposito”. Le strade dove saranno installate. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli in arrivo le telecamere sulle corsie preferenziali. Le strisce gialle riservate al passaggio dei mezzi pubblici, come bus, filobus e taxi, ma che vengono, purtroppo, spesso occupate anche dalle altre auto private. Cosa che contribuisce a peggiorare il traffico e ad allungare i tempi di percorrenza e le frequenze dei mezzi. Gli occhi elettronici fotograferanno le targhe di chi passerà sulle strisce gialle senza autorizzazione. Per i trasgressori scatterà una multa di 83,00 euro da pagare entro 60 giorni oppure in forma ridotta di 58,10 euro con pagamento entro 5 giorni. La sanzione amministrativa sarà notificata direttamente a casa.

Telecamere sulle strisce gialle a Napoli

"La decisione – afferma Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti – è stata assunta nella riunione di commissione del 28 maggio 2025, con la presenza dell'assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, dell'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, e del Comandante della Polizia Locale, il Generale Ciro Esposito. La commissione ha richiesto l'installazione delle telecamere di sorveglianza presso le corsie preferenziali. Facendo seguito alla pregressa corrispondenza in materia ed a quanto emerso nel corso della riunione, si chiede di implementare il sistema di controllo sul rispetto delle ZTL presenti sul territorio cittadino mediante l’installazione e l’attivazione di telecamere di sorveglianza presso tutti i varchi delle corsie preferenziali".

Dove saranno installate le telecamere

Si tratta di telecamere con sensori che potranno essere installate lungo le vie di Napoli, non necessariamente in corrispondenza dei semafori. Le strade sotto osservazione sono molte in città. Si tratta delle principali arterie di traffico dove sono presenti le strisce gialle, come via Marina (il lungo tratto di strada che collega la zona orientale a piazza Municipio), via Acton, la Riviera di Chiaia, solo per citarne alcune.