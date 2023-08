A Monterusciello i funerali di Angela Gioiello, uccisa dal marito suicida Questa mattina i funerali di Angela Gioiello, la 38enne uccisa dal marito Antonio Di Razza, che si è poi suicidato, nella loro casa di Pozzuoli (Napoli).

A cura di Nico Falco

La folla davanti alla cattedrale di Monterusciello per i funerali di Angela Gioiello (foto Fanpage.it)

Lacrime e commozione nella Cattedrale di San Paolo Apostolo di Monterusciello, frazione di Pozzuoli (Napoli), dove alle 12 sono cominciati i funerali di Angela Gioiello, la 38enne uccisa dal marito, il 49enne Antonio Di Razza, che dopo averle sparato ha puntato l'arma contro se stesso e si è suicidato. All'uscita della bara, davanti a una folla attanagliata dal dolore, sono stati liberati dei palloncini bianchi. La tragedia lo scorso 28 luglio, nell'abitazione della coppia, a Monterusciello, mentre nell'altra stanza c'erano i tre figli della coppia, tutti minorenni.

Inizialmente si era deciso di celebrare entrambi i funerali ieri, 5 agosto, ma in due funzioni separate (quelli di Di Razza alle 11.30 e quelli della Gioiello alle 16.30) ma poi, per esigenze investigative legate all'autopsia sulla donna, la cerimonia è stata spostata ad oggi, 6 agosto. La dinamica di quello che è apparso come un omicidio-suicidio non è ancora del tutto chiara, si dovranno attendere gli esiti degli esami condotti sui due corpi.

La coppia, secondo diversi vicini, viveva una vita tranquilla. Lui lavorava come operaio, lei era invece casalinga. Quel giorno sarebbe scoppiato un litigio, i cui motivi non sono stati ricostruiti, e i due si sarebbero chiusi in camera da letto probabilmente per non discutere davanti ai figli.

I cadaveri di marito e moglie erano stati rinvenuti il 28 luglio nella camera da letto della loro abitazione di via Parini, presentavano entrambi feriti da arma da fuoco; la pistola è stata trovata a terra. Secondo la ricostruzione Di Razza avrebbe sparato alla moglie e poi si sarebbe ucciso; i figli di 16, 13 e 8 anni non avrebbero assistito in quanto presenti in casa ma in un'altra stanza, ma avrebbero sentito il rumore degli spari.