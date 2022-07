A Mondragone e Baia Felice il mare è marrone: “Sono le alghe rosse, indaghi l’Arpac” Le acque del Litorale Domitio tinte di marrone e rosso. Borrelli (Europa Verde): “Chiesto l’intervento degli ispettori Arpac”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il mare torna a tingersi di marrone sul Litorale Domitio a causa di un'invasione di alghe rosse che ha colpito diverse rinomate località balneari come Mondragone e Baia Felice, in provincia di Caserta. A denunciare l'accaduto numerosi bagnanti che si sono rivolti al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde): "Abbiamo chiesto le verifiche dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Bisogna sempre tenere i riflettori puntati sulla questione mare, un bene che va tutelato e preservato", spiega Borrelli.

"Mare marrone, colpa delle alghe rosse"

Borrelli parla di "mare tinto di marrone, invaso da alghe rosse sul Litorale Domizio. Anomalie a Mondragone e Baia Felice. L’allarme mare sul Litorale Domizio è scattato da diversi giorni, da quando le acque sono state invase da alghe che hanno conferito al mare un colore tra il bruno ed il rossiccio. Diverse sono state le segnalazioni in merito. In particolare, si registrano anomalie a Mondragone e a Baia Felice. Abbiamo chiesto ad Arpac di effettuare dei test – ha dichiarato il consigliere Borrelli – Bisogna capire in fretta se si tratti di un fenomeno "naturale", magari legato alle alte temperature, oppure se alla base vi sia un problema più grave e legato all’inquinamento. Attendiamo dei riscontri. In ogni caso bisogna sempre tenere i riflettori sulla questione mare che è un bene che va tutelato anche per incentivare il turismo".

Quello delle alghe rosse a mare è un fenomeno naturale molto comune in estate sulla costa campana, in particolare sul Litorale Domitio. La proliferazione delle alghe è favorita dalle alte temperature estive, che scaldano le acque del mare. Le alghe sono poi trascinate dalle correnti verso la riva e danno quella particolare colorazione ramata alle acque del mare. Le istituzioni locali hanno confermato il corretto funzionamento del depuratore. Bisognerà ad ogni modo attendere l'esito degli esami dell'Arpac, per capire con precisione quale sia la causa della colorazione marrone del mare.