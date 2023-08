A Ischia vasto incendio sul monte Epomeo: in fiamme 4 ettari di bosco Incendio sul monte Epomeo ad Ischia. Sul posto anche un canadair, che ha lavorato diverse ore prima di riuscire a spegnere il vasto rogo.

A cura di Enrico Tata

Un vasto incendio è divampato sul monte Epomeo, la montagna più alta dell'isola di Ischia con i suoi 789 metri sul livello del mare. Nel bosco in zona Frassitelli, comune di Serrara Fontana, sono andati in fiamme alberi e arbusti per un totale di quattro ettari di macchia mediterranea. La colonna di fumo, come si vede nelle fotografie caricate sui social network, è visibile da tutta l'isola.

Canadair sul posto per spegnere le fiamme

C'è voluto tanto lavoro e l'intervento di un elicottero e di un canadair per spegnere l'incendio, che ad un certo punto sembrava minacciare anche alcune abitazioni. Stando a quanto si apprende, il rogo è divampato in una vasta area di macchina mediterranea poco abitata. Non si registrano né feriti, né danni a case.

Indagini in corso sulle cause dell'incendio

Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per stabilire le cause dell'incendio, ma secondo le prime ricostruzioni nella zona ci sono diversi terreni agricoli e quindi l'ipotesi più plausibile, al momento, è quella del rogo acceso per bruciare sterpaglie, che poi potrebbe essersi estesi in modo incontrollato. Per ora, tuttavia, non è esclusa neanche la pista dei piromani.

"Bisogna prestare la massima attenzione in questo periodo per evitare che i comportamenti scellerati o criminali da parte di alcuni personaggi causino danni irreparabili per il nostro territorio. Massima allerta dunque da parte non solo delle forze dell’ordine ma anche dei cittadini che hanno il dovere di vigilare e segnalare tempestivamente le emergenze, come accaduto in questo caso”, ha commentato in una nota il eputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.