A Ischia installato il primo autovelox dell’isola: 1.400 multe in 4 giorni per eccesso di velocità

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sta facendo registrate numeri da capogiro – forse da record – il primo autovelox fisso installato sull'isola di Ischia lo scorso 1° agosto: in quattro giorni, sono state elevate già circa 1.400 multe per eccesso di velocità. Il macchinario che rileva la velocità dei veicoli in transito è stato installato sulla strada litoranea che collega Lacco Ameno e Casamicciola: è stata la Polizia Municipale del Comune di Lacco Ameno, che oggi ha scaricato i dati dell'impianto, a fornire i primi numeri raccolti. È bene precisare che, sulla strada in cui è stato installato l'autovelox, il limite di velocità in vigore è di 50 chilometri all'ora: in questi primi quattro giorni, sono transitati 68.700 veicoli – in entrambi i sensi di marcia – e, di questi, come detto ben 1.400 non hanno rispettato il limite; la velocità media dei trasgressori – divisi equamente tra automobilisti e motociclisti – è di 62 chilometri orari.

Nei prossimi mesi saranno installati altre tre autovelox a Ischia

Anche altri Comuni dell'isola di Ischia hanno annunciato che, nei prossimi mesi, arriveranno altri tre autovelox; nel frattempo, sull'isola sono aumentati i controlli delle forze dell'ordine dopo l'ennesimo incidente stradale che si è purtroppo rivelato mortale. Controlli che hanno portato, nelle ultime settimane, all'elevazione di numerosi verbali per eccesso di velocità e al ritiro di diverse patenti di guida.