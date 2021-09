A Giugliano i sacchetti dei rifiuti lanciati in strada dalle auto in corsa: beccati dalle telecamere Sversamenti illegali di rifiuti continui a Giugliano in Campania. Il Comune installa le telecamere anti-furbetti. Incastrati dagli occhi elettronici anche automobilisti che lanciano i sacchetti in strada direttamente dalle auto e dai camioncini in corsa. Il sindaco Pirozzi: “Non ci arrendiamo all’inciviltà”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Emergenza rifiuti a Giugliano in Campania, popoloso comune in provincia di Napoli, dove i cittadini incivili gettano i rifiuti nei vicoli, al di fuori dei contenitori e degli orari di conferimento, creando continuamente discariche a cielo aperto. Il Comune, guidato dal sindaco Nicola Pirozzi, è riuscito ad individuare i responsabili degli sversamenti abusivi grazie alle telecamere di videosorveglianza installate. Incastrati dagli occhi elettronici anche auto e camioncini che lanciano i sacchetti direttamente in corsa.

Emergenza rifiuti a Giugliano

Proprio in questi giorni si sono riaccesi i riflettori sulle tematiche ambientali in Terra dei Fuochi. A Giugliano si lotta quotidianamente contro discariche abusive, roghi tossici e odori nauseabondi che saturano l'aria anche di notte, rendendola irrespirabile e costringendo le famiglie a barricarsi in casa, con le finestre chiuse. "Grazie alle telecamere del Comune – spiega il sindaco Nicola Pirozzi – abbiamo beccato altri cittadini che sporcano la nostra città fregandosene dell'emergenza ambientale che viviamo e degli sforzi che stiamo mettendo in campo per affrontarla. È una battaglia quotidiana: contro l'ecomafia, contro i cattivi odori, contro chi non vuole il bene della nostra terra".

"Mi cadono le braccia – conclude il primo cittadino – quando si mettono pure i cittadini a rendere tutto più difficile ed a sporcare le nostre strade. Lo so, è una minoranza, ma serve collaborazione. Sono il sindaco di una città e come tutti i sindaci lotto e lottiamo senza risorse e con poteri limitatissimi. Noi non ci arrendiamo e quotidianamente ci stiamo battendo per fronteggiare le emergenze ambientali ma due elementi devono essere chiari: serve tempo perché decenni di inquinamento e scelte sbagliate non si risolvono in qualche ora; è necessaria la collaborazione di tutti altrimenti saremo sempre al punto di partenza".