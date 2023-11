A Gianturco il rombo del Vesuvio MotorShow tra sicurezza e brivido della velocità in F1 L’evento si svolgerà sabato 11 e domenica 12 novembre nella zona di Napoli est, in via Brecce a Sant’Erasmo. Sfilate di macchine da competizione e una parte divulgativa nel ricco calendario degli appuntamenti.

A cura di Redazione Napoli

Vesuvio Motor Show è il grande evento che si terrà sabato 11 e domenica 12 novembre nella zona di Gianturco, in via Brecce a Sant’Erasmo. Un appuntamento speciale per gli appassionati di motori che avrà come punto di riferimento il Gold Tower Lifestyle Hotel, struttura alberghiera perla di Napoli est della Famiglia Pugliese. Lassù in cima, dove c'è la Terrazza Ramé sarà possibile ammirare la monoposto di F1 Force India 2018 con livrea modificata che fu di Sergio Perez e Sebastian Ocon.

La due giorni partenopea si articola attraverso un programma ricco di occasioni per soddisfare le occasioni dei visitatori e di chi sente vibrare qualcosa dentro quando ascolta il ‘canto' di un bolide. Una trentina le vetture dal rombo caratteristico che da domani a partire dalle 11.30, e per tutto il week-end, saranno sotto gli occhi di tutti.

Lamborghini Huracan e Urus, Aston Martin DbX; Mercedes G63 AMG e SL 63 cabrio; Porsche GT 3, Cayman, Cayenne GT, Panamera; Maserati Mc 20 Cielo, Gran Turismo, Grecale Trofeo, Rubicon fanno parte della lunghissima lista nella quale non poteva mancare un tocco d'eccezione e di Rosso Ferrari con le 488 pista, 812, Portofino, F8 Tributo, Sf 90, 458 Italia, 430, 430 Spider, 360, 458 Speciale Tributo F1 2022.

Nel novero dell'evento organizzato da Afrodite Service di Antonio Olivieri e co-organizzato da Gemma Buiano ci sarà anche una sezione dedicata ad alcune auto, vere e proprie leggende delle competizioni: la Lancia Delta S4 del 1985, autentica icona del rally affidata e Marcu Alen e al suo navigatore Kivimaki, la Ferrari 488 Challenge, classificata al terzo posto con Paolo Scudieri alla guida alle finale mondiali svoltesi sulla pista del Mugello lo scorso 29 ottobre; la bellissima Urania 750 sport protagonista del Gp di Napoli negli anni 50; la Aston Martin GT3 Vantage di Pietro Nappi, il re delle cronoscalate. Premiato per il successo nel Campionato Italiano Gt Sprint il giovanissimo pilota di Portici Vincenzo Scarpetta.

Sfilate di macchine da competizione e una parte divulgativa interamente dedicata alla sicurezza completeranno il calendario e la programmazione degli appuntamenti. Domani sabato 11 novembre l’apertura della “pista” di Brecce a San’Erasmo. Semaforo verde dalle 11.30 (fino alle 18), poi ci saranno esibizioni e prove di accelerazioni di auto da pista. Domenica (ore 10-17) si replica il programma.