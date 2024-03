A Fuorigrotta spaccati i finestrini delle auto parcheggiate: raid di vandali in molte strade Spaccati i finestrini delle automobili parcheggiate in diverse strade come via Lepanto, via Giustiniano e via Francesco Galeota, nella zona dello Stadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Raid di vandali a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. Spaccati i finestrini delle automobili parcheggiate in diverse strade. Nel mirino, via Lepanto, via Giustiniano e via Francesco Galeota, tutte strade che si trovano poco distanti dalla zona dello Stadio Diego Armando Maradona. Le incursioni sono scattate nelle scorse ore. Distrutti i vetri di numerose vetture. L'amara scoperta, per tanti proprietari, quando sono tornati in strada la mattina successiva per riprendere la propria automobile. A denunciare l'accaduto è Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture e Mobilità del Consiglio comunale di Napoli: "Spero non si siano innescati questi stupidi episodi, per emulare quelli avvenuti qualche settimana fa con gli autobus dell'ANM. Chiedo al Prefetto ed al Questore di attivare tutte le telecamere dell'area per evitare altri episodi di questo genere, che mi avevano già segnalato in altre zone della città e che spero abbiano denunciato alle autorità competenti".

Ancora episodi di "finestrini spaccati" a Fuorigrotta

Simeone ha scritto una lettera al sindaco Gaetano Manfredi, chiedendo di potenziare le telecamere di videosorveglianza nella zona:

Questa volta stanno prendendo di mira le auto in sosta dei cittadini residenti. Episodi vergognosi che purtroppo stanno aumentando, soprattutto nelle aree e nei quartieri residenziali della città. Adesso è toccato al quartiere Fuorigrotta, che già in passato è stato oggetto di episodi simili, ma purtroppo la situazione sta degenerando e potrebbe sfuggire di mano. Lancio un appello ai cittadini, vittime di questi episodi: denunciate questi episodi alle autorità competenti. Scriverò al Prefetto, al Questore e ovviamente al Sindaco, per chiedere di aumentare i controlli e attivare il sistema di videosorveglianza cittadino e verificare le registrazioni delle telecamere private presenti in quell'area, perché bisogna capire la matrice di questi "spaccate", augurandoci che non stiano emulando i recenti fatti che videro coinvolti gli autobus dell'ANM e che, grazie alle forze dell'ordine riuscimmo a risolvere in poche ore.