video suggerito

A Fuorigrotta grossi dissuasori stradali per far rallentare le auto in via Terracina e via Cattolica Dissuasori di velocità e strisce pedonali su via Terracina a Fuorigrotta: nei prossimi giorni verranno installati anche su via Cattolica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dal gruppo Facebook / Info X Municipalità Napoli

Grossi dissuasori di velocità per ridurre le corse delle automobili: un fenomeno, quest'ultimo, che spesso porta a gravi conseguenze che vanno dagli incidenti stradali agli investimenti di pedoni. Per porre un freno, nella X Municipalità di Napoli che comprende Fuorigrotta e Bagnoli sono in corso vari interventi da parte del Comune di Napoli: in primis con l'installazione di attraversamenti pedonali e dissuasori di velocità su via Terracina, una delle strade più "ad alto rischio" soprattutto di notte, quando il lungo tracciato, pressoché senza curve ma con diversi incroci, vede sfrecciare numerose auto a gran velocità.

Questa mattina i primi dissuasori sono stati installati nel tratto di via Terracina all'angolo con via Cupa Terracina, poche centinaia di metri prima del bivio che si dirama su via Vicinale Cupa Cintia e su via Claudio, nei pressi di alcuni negozi e di diversi palazzi residenziali. Ma soprattutto, nei pressi del tratto di via Terracina che, proprio nei pressi della diramazione, viene spesso attraversata ad alta velocità dalle auto che invece si immettono da via Vicinale Cupa Cintia, trovandosi per un breve tratto a senso unico prima dell'inizio della doppia corsa con divieto di sorpasso che caratterizza la zona.

Via Terracina è tristemente nota anche per fatti di cronaca legati proprio ad incidenti stradali: a fine settembre scorso, nell'impatto tra un'automobile ed un motorino, morirono Lucia Morra e Francesco Altamura, rispettivamente di 20 e 23 anni, entrambi a bordo del proprio scooter. Per quelle due morti è attualmente sotto processo un 34enne che rischia fino a 12 anni di carcere: la sentenza è attesa proprio per l'11 giugno.