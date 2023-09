A fuoco scooter in via Cimarosa, nube nera e aria irrespirabile al Vomero Uno scooter è stato distrutto dalle fiamme in via Cimarosa, poco dopo l’ingresso della Floridiana; il fumo ha reso rapidamente irrespirabile l’aria nella zona.

A cura di Nico Falco

Uno scooter è andato a fuoco in via Cimarosa nel pomeriggio di oggi, 2 settembre. Il veicolo era fermo tra due automobili, poco più avanti dell'ingresso della Floridiana, in direzione di piazza Fuga. Sono stati allertati i Vigili del Fuoco. Dall'incendio si è velocemente levata una densa nube di fumo nero che ha invaso la carreggiata e impregnato l'aria rendendola irrespirabile.

Le cause del rogo non sono state ancora ricostruite, per il momento non si esclude un guasto elettrico ma si dovrà attendere l'esito degli accertamenti dei pompieri. In poco tempo il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme e distrutto. Non è chiaro se il veicolo fosse in quel punto da tempo o se fosse stato appena parcheggiato; in questo secondo caso l'incendio potrebbe essere stato innescato da una perdita di olio o benzina e dal motore ancora caldo.