A fuoco la fabbrica di vernici, il comune dell'Avellinese: chiudete le finestre di casa In fiamme una fabbrica di vernici, l'incendio scoppiato in piena notte a Sperone, in Irpinia. Il sindaco: "Chiudete le finestre e usate le mascherine"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vasto incendio nella notte a Sperone, in provincia di Avellino: in fiamme una fabbrica di vernici, con una densa nube di fumo nera che ha invaso rapidamente l'aria. Il Comune di Sperone ha emanato anche un'ordinanza con la quale invita, tra le altre cose, i cittadini a tenere chiuse porte e finestre, utilizzando anche mascherine. I vigili del fuoco di Avellino sono al lavoro dalle 3.20 di questa notte, coadiuvati anche da rinforzi arrivati da Napoli. Le fiamme hanno avvolto un capannone industriale che ospita una fabbrica di vernici, e le fiamme sono ancora lontane dall'essere domate.

Il Comune di Sperone ha emesso subito un'ordinanza sindacale con la quale ha imposto il divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli e foraggio per animali, di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e d’affezione e di utilizzo dei condizionatori d’aria e sostituzione dei filtri in caso di utilizzo degli stessi nella giornata odierna. Inoltre, è stata invitata tutta la cittadinanza ed in particolar modo "i dimoranti e i residenti della predetta area, a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi, ad evitare spostamenti e frequentazioni dell’area interessata dall’incendio, se non per ragioni strettamente necessarie ed urgenti; alla sospensione, compatibilmente con il sistema di produzione, delle attività lavorative nelle aree limitrofe del luogo dell’incendio; ad evitare il soggiorno all’aria aperta nell’area interessata dall’incendio, se non muniti di mascherine facciali filtranti. Inoltre, "a titolo precauzionale si raccomanda l’uso delle mascherine nelle aree limitrofe"