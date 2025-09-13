A fuoco cameretta in un appartamento a Casapulla (Caserta), vigile del fuoco ferito mentre spegne l’incendio

L’incendio in casa

Non ci sono ancora ipotesi sulle cause che hanno portato all'incendio avvenuto questa mattina, verso le ore 9, in via San Giovanni, nel Comune di Casapulla, provincia di Caserta. Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta, allertata dai residenti che vedevano uscire del fumo da un appartamento. Al loro arrivo sul posto i Vigili del fuoco hanno constatato che vi era un incendio che aveva interessato il piano terra di una villetta e sono intervenuti entrando nell'appartamento per spegnere l'incendio che da una cameretta si stava propagando in tutto l'appartamento.

Sul posto, a supporto della squadra, è intervenuta anche un'autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando. Grazie all'azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni, evitando che le fiamme si propagassero anche all'appartamento posto al piano di sopra. Nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio in quanto l'appartamento risultava senza i suoi occupanti. Purtroppo, durante le operazioni di spegnimento, un pompiere è rimasto lievemente ferito ed è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.