A febbraio Napoli sarà più calda dell'Egitto: in città ci saranno 18 gradi A rendere noto quanto sta accadendo, meteorologicamente, nel capoluogo campano è l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue.

A cura di Valerio Papadia

Una primavera fuori stagione, di gran lunga in anticipo sui tempi. Questo il monito dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) sulla situazione meteorologica attuale in Italia. Mentre l'osservatorio Copernicus ha confermato come quello appena passato sia stato il mese di gennaio più caldo di sempre, febbraio non lascia di certo sperare in meglio: Napoli, tra pochi giorni, sarà più calda de Il Cairo, capitale egiziana. Nel capoluogo campano, infatti, tra qualche giorno le temperature massime toccheranno quota 18 gradi, uno in meno rispetto a Riyad, capitale dell'Arabia Saudita.

Temperature che si riflettono anche sul Mediterraneo, visto che la temperatura marina davanti alle coste italiane è di 16 gradi (che diventano 18 in Grecia) e che sono foriere di eventi climatici estremi, come violenti nubifragi che, provenienti dalle coste del Nord Africa, potrebbero abbattersi nelle prossime ore in Sicilia e Calabria, per poi spostarsi più a Nord, come si evince anche dalle mappe dell'European Centre for Medium Range Weather Forecasts.

La mappa dell'European Centre for Medium Range Weather Forecasts

"Lungo tutta la Penisola continuano a segnalarsi eventi meteo dalle caratteristiche estreme, cui il Paese si contrappone con colpevole distrazione, continuando a privilegiare gli interventi in emergenza a quelli in prevenzione. In Italia non si percepisce quel cambio di passo in termini di adattamento alla crisi climatica e che pare invece finalmente entrare nelle direttrici europee" ha dichiarato Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi.