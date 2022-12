A Ercolano in mostra reperti in legno scampati all’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo In mostra alla Reggia di Portici reperti archeologici in legno scampati alla distruzione di Ercolano causata dall’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Reperti archeologici di legno, scampati miracolosamente all'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo che distrusse Ercolano, in mostra per un anno alla Reggia di Portici. Un "miracolo storico", visto che i reperti si sono carbonizzati sì, ma non bruciati. Si tratta di porte, finestre, tramezzi, ma anche armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno. Un'occasione più unica che rara per riscoprire l'artigianato romano nel periodo di massimo splendore dell'Impero, i cui prodotti in legno sono stati quelli più esposti all'usura del tempo e, soprattutto, alla distruzione della lava del Vesuvio.

Manfredi: "Mostra straordinaria"

"Una mostra di straordinario valore storico e scientifico", ha spiegato Gaetano Manfredi, sindaco della Città Metropolitana, "Caratteristica peculiare di Ercolano non è solo, infatti, quella di essere l’unica città del mondo romano a conservare il suo antico fronte a mare e l’elevato delle case sino al secondo piano, ma anche quella di aver preservato il legno come materiale di costruzione, di arredo e non solo". La mostra è stata curata dal direttore del parco Francesco Sirano e da Stefania Siano.

Come visitare la Mostra

La mostra, fa sapere il Parco Archeologico di Ercolano, è visitabile per un anno (fino al 31 dicembre 2023). Questo il dettaglio: