A Castel Volturno abbattute 70 case abusive: c'è anche il villaggio vacanze del clan Belforte Sono partiti questa mattina i lavori di abbattimento di oltre 70 manufatti abusivi a Castel Volturno: tra questi, 45 fanno parte di un vero e proprio villaggio vacanze nelle disponibilità di appartenenti al clan Belforte.

A cura di Valerio Papadia

Erano già state sequestrate nei mesi scorsi ma questa mattina, giovedì 13 febbraio, sono partiti i lavori di demolizione di oltre 70 case abusive costruite a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, come disposto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta, perlopiù, di ville costruite, a partire dagli anni Settanta, soprattutto sulla spiaggia in località Bagnara; tra i manufatti abusivi ci sono anche le 45 ville facenti parte di un vero e proprio villaggio vacanze riconducibili, secondo gli inquirenti, ad appartenenti al clan Belforte di Marcianise.

In particolare, i manufatti abusivi facenti parte del villaggio vacanze nelle disponibilità del clan Belforte, sono state sequestrate nel mese di agosto del 2024; in alcune delle ville vivevano il fratello e la sorella dei boss Salvatore e Domenico Belforte, da anni in carcere, insieme ai loro familiari.

La Direzione Marittima della Campania e la Guardia Costiera, mediante l'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e gli uffici locali di Castel Volturno e Mondragone, hanno identificato i proprietari degli immobili abusivi, denunciandoli per costruzione arbitraria di caseggiati. Le demolizioni proseguiranno anche nei prossimi giorni.