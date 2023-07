A Caserta arrivano i “nonni civici”, faranno la vigilanza all’esterno delle scuole Il consiglio comunale di Caserta ha approvato la proposta di istituire i “nonni civici”: i pensionati che aderiscono potranno fare vigilanza all’esterno delle scuole.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Caserta arrivano i "nonni civici". Si occuperanno della vigilanza all'esterno delle scuole frequentate dagli studenti. Il Consiglio Comunale di Caserta ha infatti approvato all'unanimità la proposta di regolamento per l'istituzione della figura dei "nonni civici", presentata da Caserta Decide, movimento rappresentato dal consigliere comunale Raffaele Giovine.

I nonni civici faranno vigilanza all'esterno delle scuole

L'idea è quella di dare la possibilità alle persone anziane in pensione che vorranno essere coinvolte nel progetto di poter partecipare in maniera attiva alla vita sociale e culturale della comunità in cui vivono, svolgendo un servizio civico a favore della collettività e a tutela della sicurezza dei bambini. Si prevede, dunque, che le persone in pensione che decideranno di rispondere al bando pubblico che verrà predisposto possano eseguire un servizio di vigilanza nei pressi delle scuole negli orari di entrata e uscita degli scolari, coadiuvando la Polizia Municipale e integrandosi perfettamente con i progetti del Piedibus e delle Strade scolastiche.

La proposta: "Saranno di supporto alla Polizia locale"

"Da settembre – questo il progetto spiegato da Caserta Decide su Facebook – tanti cittadini in pensione e ancora attivi nella vita della città potranno occuparsi di accompagnare i bambini a scuola supportando i vigili urbani nel lavoro di vigilanza fuori i plessi scolastici. Una nuova modalità di controllo del territorio che va a consolidare un diverso sistema di sicurezza pubblica, oltre che un modo per far sentire utile e ancora parte del nostro tessuto sociale tante anziane e tanti anziani".