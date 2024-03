A Capri sciopero dell’Atc, lavoratori disperati: “Senza stipendio da 2 mesi”

Alta l’adesione allo sciopero aziendale dell'Atc di Capri, l'azienda dei trasporti pubblici dell'isola azzurra. I lavoratori sono disperati, senza stipendio da due mesi – aspettano il pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio ed il riconoscimento dei ticket mensa arretrati – e oggi hanno incrociato le braccia per 4 ore. Si tratta solo del primo sciopero, al quale hanno annunciato che seguiranno altre azioni di lotta. Allo sciopero oggi ha partecipato quasi la totalità dei lavoratori. I sindacati hanno avanzato la possibilità che possa essere la Città Metropolitana ad intervenire in sostituzione dell'azienda.

I sindacati Uiltrasporti e Uglfna in una nota parlano di:

grosso malcontento dei lavoratori riguardo una problematica che si manifesta con cadenza sistematica tutti gli anni e in particolare in questo periodo. Non è accettabile che dopo un mese di lavoro non si percepisca la retribuzione, ancor più grave quando a questa se ne aggiunge un’altra non pagata oltre a non conoscere neppure i termini di una possibile erogazione delle stesse. Tutto questo accade in un silenzio assordante da parte della proprietà che dimostra a questo punto irresponsabilità e mancanza di rispetto nei confronti dei suoi dipendenti. Così come i Comuni, i quali, evidentemente, poco interessati al funzionamento dei servizi di Tpl sull’isola.