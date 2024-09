video suggerito

Cilento Tastes, a Capaccio Paestum l’evento enogastronomico dal 27 al 29 settembre Dal 27 al 29 settembre a Capaccio Paestum la seconda edizione del Cilento Tastes, l’evento enogastronomico dedicato al “food brand Cilento” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si svolgerà dal 27 al 29 settembre a Capaccio Paestum (Salerno) la seconda edizione del Cilento Tastes, l'evento gastronomico nato per dar voce al "brand Cilento". L'evento è patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dall'Unione dei Comuni Paestum AltoCilento, dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dal Museo della Dieta Mediterranea e dalla Città di Capaccio Paestum.

L'evento sarà "una grande vetrina enogastronomica che punta i riflettori sulla biodiversità e le eccellenze del Cilento, epicentro della dieta mediterranea", fanno sapere gli organizzatori. All'evento prenderanno parte 90 espositori e 10 cantine del Consorzio Vita Salernum Vitae in un unico spazio comune. Ci saranno anche 7 masterclass su olio, vini, salumi, formaggi, con focus sulla mozzarella, la pizza cilentana e il gelato. "L'evento è un'opportunità unica per i visitatori di degustare e acquistare le eccellenze cilentane in un unico spazio: il ‘NEXT – Ex tabacchificio di Capaccio-Paestum', un sito di grande valore per il territorio", aggiungono ancora gli organizzatori.

Il programma di Cilento Tastes

Il 27 settembre start alle 19 con l'apertura dei banchi d'assaggio ed una masterclass sul Fiano del Cilento guidata da Maria Sarnataro, delegata AIS Cilento e Vallo di Diano, ed il laboratorio per bambini "Il segreto del gelato" con Domenico Belmonte. La serata si concluderà con il concerto di Loia. Il 28 settembre, dalle 11 alle 24, seconda apertura dei banchi d'assaggio e masterclass Cheese lento, proposte casearie nella terra della dieta mediterranea con Maria Sarnataro di ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e quella sull'olio con Mimmo Cosimo dell'associazione Oleum "Assaggiatori Olio d'Oliva". L'ultima masterclass in programma è dedicata all'Aglianico del Cilento con Ugo Baldassarre, delegato FISAR. In chiusura, il concerto del gruppo "No More Trouble Band". Il 29 settembre, gran finale: dalle 11 alle 24 terza ed ultima apertura dei banchi d'assaggio, masterclass sulla pizza ammaccata con Cristian Santomauro e sul gelato con Domenico Belmonte. Per concludere, la masterclass sui salumi con Enrico De Nigris di ONAS (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi) ed infine il concerto del gruppo "Ione Duo Band".