A Benevento vietati palloncini e coriandoli alle feste, multe fino a 500 euro: l’ordinanza per l’ambiente L’ordinanza del sindaco Clemente Mastella: divieto di imbrattare il suolo pubblico in occasione di feste ed eventi per evitare di disperdere plastica nell’ambiente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È una ordinanza particolarmente attenta all'ambiente quella pensata a Benevento dal sindaco Clemente Mastella: divieto di imbrattare il suolo pubblico con palloncini, coriandoli e festoni in occasione di feste, eventi pubblici, ricorrenze e manifestazioni, anche sportive.

L'ordinanza è motivata dall'esigenza di prestare attenzione all'ambiente e di evitare la dispersione di plastica; non solo, la necessità di non disperdere la plastica nell'ambiente serve a tutelare anche la salute degli animali, che potrebbero ingerire palloncini e coriandoli rimasti in strada. Per chi viola il provvedimento, è prevista una multa che varia dai 25 ai 500 euro.

Ad Amalfi la macchina mangia-plastica per eliminare le bottiglie d'acqua

Soltanto pochi giorni fa, ad Amalfi, perla della Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno, è invece entrata in funzione una macchinetta mangia-plastica. Si tratta, in realtà, di un eco-compattatore per eliminare bottiglie e bottigliette di plastica ed evitare che le strade della città ne vengano invase. "L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di contenere la produzione di rifiuti in plastica, favorire la raccolta selettiva e migliorare l'intercettazione e il riciclo in un'ottica di economia circolare" ha spiegato l'assessora Ilaria Cuomo.