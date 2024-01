Ad Amalfi entra in funzione la macchina mangia-plastica per evitare l’invasione delle bottigliette Ad Amalfi (Salerno) installata la macchina mangia-plastica destinata alle bottigliette in PET. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Si tratta di una di quelle macchinette che ogni italiano all'estero, soprattutto in Nord Europa, vede già da almeno dieci anni. E fortunatamente alcune amministrazioni italiane stanno iniziando ad adottarle, soprattutto nei centri a vocazione turistica. Di che parliamo? Delle "Mangiaplastica", ovvero un eco-compattatore dedicato alla raccolta delle bottiglie di plastica in Pet (in maggioranza parliamo delle bottigliette per l'acqua).

Ad Amalfi, perla della costiera Salernitana, è arrivato uno di questi dispositivi, collocato in piazza Spirito Santo. Il nuovo macchinario è stato finanziato interamente con un contributo di circa 29mila euro assegnato dal ministero della Transizione Ecologica in seguito alla scelta dell'Amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, di aderire al "Programma Sperimentale Mangiaplastica".

Spiega l'assessora Ilaria Cuomo:

L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di contenere la produzione di rifiuti in plastica, favorire la raccolta selettiva e migliorare l'intercettazione e il riciclo in un'ottica di economia circolare. L'eco-compattatore è molto semplice e immediato da utilizzare e avrà un impatto positivo sulla raccolta differenziata, ma è importante che tutti i cittadini facciano la loro parte utilizzandolo per lo scopo per cui abbiamo deciso di installarlo. Vogliamo dare l'opportunità alla popolazione di avere le strade più pulite e con meno plastica.

Come funziona questo mini eco-compattatore? Raccoglie esclusivamente le bottiglie in Pet e si attiva con l'avvicinamento al lettore ottico della propria tessera sanitaria dalla parte del codice a barre. Una volta che l'utente sarà abilitato all'uso dell'apparecchio potrà inserire la bottiglia con il codice a barre rivolto verso l'alto.

Per un funzionamento più veloce è disponibile anche una app sia per sistema IOS che Android che permette ad ogni utente, previa registrazione, di monitorare i propri conferimenti. In questo caso la macchina potrà funzionare anche senza l'impiego della tessera sanitaria e più semplicemente attraverso la generazione di un QR-code da scansionare. Per il futuro, sono allo studio meccanismi premiali dei comportamenti virtuosi: l'apparecchio "Mangiaplastica" infatti, è abilitato per permette agli utenti di conferire le bottiglie in plastica, accumulando "green points" per ogni conferimento.