A Benevento arriva la Salernitana per il derby: piano traffico per il 1° dicembre

La città di Benevento si prepara a ricevere la Salernitana per il derby di Serie C valido per la 16esima giornata di campionato: un match che vede i sanniti padroni di casa secondi in classica con 29 punti (seppur alla pari con il Cosenza) e i granata primi con 31 punti (anche qui a pari punti ma con il Catania). Di fatto, entrambe le compagini puntano al successo: per i salernitani, arrivati in Serie C dopo la seconda retrocessione di fila in due anni (dalla A alla B, quindi quella in C), per allungare sui sanniti, per i giallorossi per sorpassare proprio i granata in vetta, magari sperando in un passo falso del Catania, impegnato a Picerno. Derby Benevento-Salernitana previsto per le 20.30 di lunedì 1° dicembre al Vigorito.

In città si attende il pubblico delle grandi occasioni: il Vigorito punta al tutto esaurito, e tanti saranno anche i tifosi ospiti in arrivo da Salerno per seguire la propria squadra. E così la macchina comunale si è messa in moto, pubblicando un'ordinanza per gestire il traffico e l'ordine pubblico, in vista di una partita che, comunque vada, vedrà muoversi diverse decine di migliaia di persone. Nell'ordinanza pubblicata dal Comune di Benevento, si legge che sarà prevista dalle ore 17:30 di lunedì 1° dicembre, l'interdizione al traffico veicolare e pedonale, con attuazione graduale e progressiva, di Via Santa Colomba (dall'incrocio con Via Vitelli) e Via Avellino (nel tratto dall'incrocio con le rampe di entrata e uscita dalla Tangenziale Ovest fino all'incrocio con Via delle Puglie). In Via Intorcia (strada di congiunzione tra Via Avellino e Via Pacevecchia) vigerà un senso unico di marcia con divieto di accesso da Via Pacevecchia e circolazione viceversa ammessa solo da Motta e Via Avellino verso Via Pacevecchia. In ogni caso, fa sapere il Comune, "il transito lungo le suddette strade di residenti, titolari ed avventori di attività professionali e commerciali sarà comunque ammesso previa identificazione ed autorizzazione da parte degli organi di pubblica sicurezza preposti alla vigilanza dei varchi della chiusura al traffico. Nessuna deroga, invece, in concomitanza con il passaggio dei mezzi per il trasporto della tifoseria ospite".